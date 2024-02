„Meg kell várni a végleges döntést” – baloldali politikusok arról, hogy Fekete-Győrt börtönbüntetésre ítélték

A Fidesz szerint a Momentum volt elnökének vállalnia kellene a felelősséget, és le kellene mondania országgyűlési mandátumáról, a baloldali politikusok szerint viszont a végleges döntés után kell erről határoznia.

Egy füstgránátot dobtam”

– idézte a Magyar Nemzet szerdai cikkében Fekete-Győr Andrást, aki 2018-ban egy tüntetésről jelentkezett be élőben az ATV-be, ahol azzal büszkélkedett, hogy füstgránátot dobott a rendőrök közé. Később már azzal a magyarázattal állt elő, hogy amit dobott, az nem is füstgránát volt, hanem egy játékboltban kapható, lila füstszóró, és nem is dobta, hanem ejtette. Tettéért – amiről felvételek is vannak – mindenesetre a héten egy év felfüggesztett börtönre ítélték. A politikusnak ezek után úgy tűnik, meg sem fordult a fejében, hogy lemondjon parlamenti mandátumáról, hiszen az ATV-ben azt állította, hogy ő egy koncepciós eljárás áldozata.

Ez tökéletesen jól mutatja a baloldal viszonyát az erkölcshöz és a morálhoz”

– így reagált a fejleményekre Hollik István a Magyar Nemzetnek. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint most, hogy a bíróság is kimondta, hogy hivatalos személy elleni erőszakot követett el, Fekete-Győr Andrásnak le kellene mondania és vissza kellene vonulnia a közélettől.

„Meg kell várni a végleges döntést”

A Magyar Nemzet baloldali politikusokat kérdezett az ügyről. Az LMP-s Kanász-Nagy Máté szerint meg kell várni a végleges döntést és abból kell levonni majd a következtetéseket. Hasonló állásponton van Hiller István is, mint mondta, ilyenkor az a felelős politikusi magatartás, hogy megvárja a jogerős ítéletet. A szocialista politikus azt is hozzátette, hogy

hisz az igazságszolgáltatásban, és bármilyen döntést is hoz, azt tiszteletben tartja,

és ha nem Fekete-Győr Andrásról lenne szó, ugyanez lenne a véleménye. A párbeszédes Szabó Tímea szerint súlyos aránytalanság van a rendszerben, hiszen meglátása szerint Fekete-Győr Andrást azért ítélték el, mert a rendszer ellen tüntetett. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese pedig arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a legékesebb példája a baloldal következmények nélküliségnek az őszödi beszéd, amely után Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként nem vállalta a felelősséget. Dúró szerint a baloldalnak semmilyen erkölcsi alapja nincsen arra, hogy politikai felelősségre vonásról beszéljen.

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner