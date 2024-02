„De inkább tűnik mindez a végső kétségbeesés hangjának, hisz az utódpártnak egyedül már nem megy.

Jelenleg a Párbeszéd és az MSZP akarja leginkább a teljes összefogást, ami annyiból logikusnak tűnik, hogy előbbi népszerűsége sosem érte el, utóbbié pedig néhány éve zuhant be a parlamenti küszöb alá. A szociknak megszűnt, a zöldpártnak nem is volt országos hálózata. Mindkét párt a szakadék szélén táncol, valójában a legerősebb baloldali szerveződés vezetőjének kezében van a sorsuk.

A dilemma azonban ma már nem az összefogás haszna, hanem a túlélés lehetősége. Ahogy kínzó kérdés az is, hogy ki akar egyáltalán összefogni a szocialistákkal? Mi az a hozzáadott érték, ami miatt Gyurcsány Ferencék elfogadnák a kinyújtott bal kezet? A hála, a bajtársiasság vagy a közös ellenségkép talán? Aligha. A hála nem baloldali kategória, ők egyébként is cikinek tartják a lojalitást. Így hiába mentette meg az MSZP 2014-ben Gyurcsány Ferencet azzal, hogy összefogott az akkor még a bejutási küszöb alatt lévő Demokratikus Koalícióval, ezt most nem fogja visszakapni. A bajtársiasság pedig ebben az esetben inkább rivalizálásba torkollik, hisz egy ideje csak arról szól a két párt viszonya, hogy vajon ki a szociáldemokratább.

Régóta temetjük a szocialista pártot, de valahogy mindig maradt annyi erőforrásuk, ami a túléléshez kellett. Persze, a helyzetelőnyük, az induló anyagi és politikai tőkéjük sokáig kitartott, ám úgy tűnik, hogy kifogyóban vannak.”

