„2024 nemcsak a június 9-i európai parlamenti választások miatt lesz izgalmas számunkra, hanem azért is, mert júliustól hazánk veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Az erre az időszakra történő felkészülésünk jól halad, és meghatároztuk a magyar elnökség főbb fókuszpontjait is. Fontos, az állampolgárok mindennapjait érintő témák szerepelnek az általunk meghatározott célok között. Vegyük most górcső alá az EU versenyképességének javítása, a demográ­fiai kihívások kezelése, az illegális migráció elleni küzdelem és a védelempolitika uniós szintű erősítése kérdésköreit.

Az Európai Unió az utóbbi évtizedekben folyamatosan veszít versenyképességéből. Harminc éve Európa a világ GDP-jének több mint húsz százalékát állította elő, ma kevesebb mint 15 százalékát. A versenyképesség évtizedek óta tartó gyengülésének orvoslására hosszú távú stratégiai megoldást szükséges találnunk. A mikro-, kis- és középvállalkozások kulcsszerepet játszanak Európa gazdasági teljesítőképességének előmozdításában, emellett jelentős munkahelyteremtő potenciáljuk van. A soros elnökségünk adta keretek között fokozni kívánjuk a termelékenységet, többek között a belső piac meglévő akadályainak leépítésével és újak létesítésének megakadályozásával, az egyenlő versenyfeltételek fenntartásával, a kis- és középvállalkozások válságállóságának megerősítésével, valamint az adminisztratív terhek csökkentésével.

Az iparpolitika tekintetében olyan uniós szintű program kialakítását szorgalmazzuk, amely a gyártókat és a fogyasztókat egyaránt ösztönzi a zöld- és digitális átállásra az európai gazdaság erősítése mellett. A mi környezetvédelemmel kapcsolatos politikánk nem ideológiai és nem pártalapú. Az álláspontunk: zöldenergia igen, zöldideológia nem.

Azt valljuk, hogy a zöldátállás költségeit nem szabad az emberekre hárítani, és a normalitás talaján kell mozogniuk az elképzeléseknek. Nem hagyhatjuk, hogy a brüsszeli baloldali bürokraták lázálmai valósuljanak meg. Ehhez azonban a meglévő források bővítésének lehetőségeiről is párbeszédet kell folytatni az illetékes szereplőkkel. Ez összefügg mind a kohéziós politika hangsúlyainak meghatározásával, mind a következő hétéves költségvetési ciklus elfogadásával, amelyek szintén az elnökségünk idejére esnek. A zöld- és fenntartható átállás megvalósításakor teljes mértékben tiszteletben kell tartani olyan alapelveket, mint a technológiasemlegesség, a méltányosság és a szolidaritás, valamint a biztonságos és megfizethető energiaellátás. Hangsúlyozzuk azonban, hogy minden tagállamnak szuverén joga dönteni saját energiamixéről, Magyarország pedig elkötelezett nukleáris kapacitásainak fenntartása és bővítése mellett.

Az EU egyre növekvő mértékben függ a nélkülözhetetlen, kritikus nyersanyagok importjától, ezért fokozott erőfeszítésekre van szükség az alternatív lehetőségek kihasználásához. A körforgásos gazdaság irányába tett lépések szintén javítják a versenyképességet és csökkentik a függőséget a külső szereplőktől. Az elnökségi fél év alatt sürgetni fogjuk továbbá az európai értékláncok megerősítését is. Az EU iparának vissza kell szereznie a vezető szerepet a legfontosabb technológiák tekintetében is.”

Nyitókép: Bruzák Noémi