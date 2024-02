Idén szabadulhat Vizoviczki László? – Portré az éjszakai élet egykori uráról

Ebben az évben kiengedhetik a fegyházból a rendőrök megvesztegetése és költségvetési csalás miatt elítélt Vizoviczki Lászlót – értesült a Magyar Nemzet. A Hajógyári-sziget volt urának két ítéletét ugyanis összbüntetésbe foglalták, ami ha jogerőre emelkedik, a gyors szabadulást jelenti Vizoviczki számára. Az ügyészség mindenesetre fellebbezett.

A diszkópápát évekkel ezelőtt költségvetési csalás és rendőrök megvesztegetése miatt hét-hét év szabadságvesztésre ítélték. Mivel mindkét ügyében kimondták a bűnszervezetet, kedvezményt nem kaphatott. Néhány éve ugyanakkor a két büntetését összbüntetésbe foglalták. A Magyar Nemzet információi szerint az összbüntetéssel kapcsolatban, egy jogorvoslati indítványnak köszönhetően tavaly decemberben született egy újabb, nem jogerős döntés, ami kedvező volt Vizoviczki számára, akinek az összbüntetése így nyolc évre és néhány hónapra rövidült. A bírósági határozat tényét a Fővárosi Törvényszék is megerősítette a portálnak.

Ennek értelmében a Hajógyári-sziget egykori ura idén szabadulhat,

hiszen beszámítják neki a letartóztatásban, valamint a házi őrizetben (az új büntetőeljárási törvény szerint bűnügyi felügyeletben) töltött időszakot is. Márpedig Vizoviczki az ellene indult eljárás óta hosszú éveket volt letartóztatásban és házi őrizetben. A döntés még nem emelkedett jogerőre, mert az ügyészség fellebbezést jelentett be.

Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a diszkócsászárnak még be kell fizetnie azt a százmillió forintot meghaladó pénzbüntetést is, amit a jogerős ítéletben megállapított a bíróság. Amennyiben ezt nem teszi meg, még hónapokkal tovább kell a büntetés-végrehajtás „vendégszeretetét élveznie”, hiszen abban az esetben a pénzbüntetést további „börtönnapokká” számítják át – emlékeztet a portál.

Utolsó szó jogán (Forrás: Szigetváry Zsolt/MTI)

Kicsoda Vizoviczki László?

Nos, a sokáig rejtőzködő üzletember családi hátteréről és életéről – a pletykákon és híreszteléseken túl – vajmi kevés információ lelhető fel, s a kíváncsi olvasó hiteles forrást még az életkoráról vagy az iskoláiról sem talál. Ügyeiről, és az éjszakai életben betöltött szerepéről azonban már annál inkább.

Egy biztos: a vele üzleti vagy más okokból személyesen találkozók beszámolói alapján egy olyan középkorú, átlagos termetű és testalkatú, határozott, de udvarias beszédű férfi képe bontakozik ki a szemünk előtt, akitől elsőre majdnem mindenki fél és retteg, majd a személyes találkozáskor némiképp fellélegzik. Az Index korábban így írt róla: „láthatólag kihasználja a fekete, sötétített üvegű, testőrökkel tömött luxusautók pszichés hatását,

saját magát bigboss-nak, vagyis nagyfőnöknek nevezi az emailcímeiben”.

Cégbírósági papírokból derül ki, hogy házas vagy legalábbis egykor házas volt, és a kilencvenes-kétezres években pesterzsébeti hivatalos lakcíme volt.

Vizoviczki az éjszakai élet rettegett arcaként, a Hajógyári-sziget uraként vált ismertté, az általa vezetett szórakozóhelyeken a kétezres évektől letartóztatásáig több mint 20 millió beléptetést végeztek, klubjaiban több mint tízezer rendezvény zajlott le.

„A semmiből épített fel egy birodalmat, ezért sokan példaképként tekintenek rá, én is” – nyilatkozta korábban az Origónak Vizoviczki László egyik munkatársa, majd így folytatta: „Mások Ibizán süttetik a hasukat, ő viszont hétből hét napot dolgozott. Egy hellyel kezdte, aztán abból visszaforgatta a pénzt” – mondta a nő, aki szerint Vizoviczki teremtette meg Magyarországon a diszkó szórakoztatóipart.

Vizoviczki birodalmát a nyilvános cégadatok alapján legfeljebb megbecsülni lehet.

Az Opten cégadatbázis szerint három – egy vagyonkezeléssel, egy ingatlanfejlesztéssel és -üzemeltetéssel, illetve egy rendezvényszervezéssel foglalkozó – cégben egyedüli tulajdonos, ezek közül csak az egyik, a rendezvényszervező cég volt nyereséges – 2010-ben.

A rendezvényszervező cég Facebook-oldalán olvasható akkori angol nyelvű tájékoztató szerint a cégcsoport abszolút piacvezető volt a magyarországi szórakoztatóiparban. Ahogy fogalmaznak: a cég portfóliójában volt „Európa egyik legnagyobb megaklubja, az ötezer fő befogadására képes Studio”, a Studióhoz hasonlóan szintén a Hajógyári-szigeten található Dokk Café, a Pink! klub, a Sláger Palace retrodiszkó, a BedBeach, a Dokkoló és a Coronita house-zenére szakosodott klub is. Ezeken túl pedig a cégnek a belvárosban is voltak szórakozóhelyei: a több mint százéves Moulin Rouge, a Nyugatinál – azóta bezárt – Retropolis, a Club Prestige és a White Angel – írják.

A Moulin Rouge

A tájékoztató szerint a cégcsoport ezeken kívül éttermeket, kávézókat és bárokat is működtetett Budapesten, és rendszeresen szerveztek rendezvényeket a főváros olyan nagy helyein, mint a Papp László Sportaréna vagy a SYMA-csarnok. A bemutatkozó szerint akkoriban havonta körülbelül kb. 150 ezer dollárt (37 millió forintot) költöttek marketingre. A cég partnere volt több lapnak és rádiónak, de saját érdekeltségeik is voltak a médiapiacon: köztük a Free című ingyenes programmagazin, a Freee.hu című weboldal, a Clubinfo.hu közösségi oldal és egy online rádió is hozzájuk tartozott.

Vizoviczki László ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt, fényképezni sem igazán hagyta magát, nyilatkozatot pedig szinte alig adott,

de a TV2-nek és az MTV-nek 2010 júniusában egy árvízkárosultak megsegítésére rendezett jótékonysági rendezvényen úgy fogalmazott: „Az a minimum, hogy megpróbáljunk segíteni, ahogyan csak tudunk”.

Az azóta is emlékezetesnek számító nyilatkozatainak egyikét a West-Balkán tragédia után a Kossuth Rádiónak adta, amikor is az interjú előtt a műsorvezető úgy konferálta fel a diszkópápát, mint „egyedülálló szórakozóhely-birodalom tulajdonosa a fővárosban, és az ország számos pontján” – ezzel először nevezve így Vizoviczkit az akkori sajtóban. „Tudás, tapasztalat, szorgalom” – ez a siker titka az üzletember akkori nyilatkozata szerint.

„Egyrészt magánvállalkozó vagyok, nekem semmilyen szerepem nem lehet egy ilyen kiszűrésben, hiszen ez hatósági feladat. Másrészt most létrehoztuk a Biztonságos Szórakozásért Egyesületet, amely majd ajánlásokat fog tenni a szórakozóhely-üzemeltetők és a hatóságok felé, hogy hogyan lehet elkerülni a jövőben a mostanihoz hasonló tragikus helyzetet” – fogalmazott akkor a tragédia kapcsán.

Az Egyesület a Kulturált és Biztonságos Szórakozásért alapítói voltak: A38, Avatar, Bladerunnaz, Blog Klub, Cinetrip, Corvintető, Culture Cherry, Girls & Mathematics, Hairy, Hi! Fly, Hypnosis Events / BFTP, IllegalParty, Instant, Kollektíva, Merlin, Minimalheadz / Technokunst / Aktrecords, Ninjabreakz, NVC, Ötkert, Palace, Rewind, Stayfly, Symbol, Több Technót a Parlamentbe.

West-Balkán a tragédia napján (Forrás: hirado.hu)

Vizoviczki már a ’90-es évek közepétől a hatóságok célkeresztjében volt, ám sokáig nem talált rajta fogást az igazságszolgáltatás. Vallomás szól arról is, hogy „karrierje” kezdetén „olajos” pénzekből kezdte kiépíteni a diszkóbirodalmát, amelyhez az anyagi támogatást az alvilág egykori rettegett szereplője, Portik Tamás adta – igaz, ezt a diszkókirály mindig tagadta.

Vizoviczkit a rendőrség régóta „jól ismerte”,