Gyurcsány volt pszichológus tanácsadója Ceausescuhoz hasonlítja Orbánt, és agyonverést emleget (videó)

Eltorzult Orbán Viktor személyisége a hatalomtól – fejtegette a Klubrádión Varga Zoltán pszichológus, aki korábban Surányi György, Simor András és Gyurcsány Ferenc tanácsadója volt.

A műsorban hosszasan próbálták lejáratni a miniszterelnököt.

Szerencsétlen sorsú embernek tartom.

Mert, amit csinál és még csinálni is fog, annak az ő életében is lesz vége, nem lesz mindig ebben a pozícióban és visszanézni egy ilyen múltra, egy ilyen környezetre, amit teremtett...” – mondta Varga.

A pszchiológus ezután visszanyúlt a legszebb kilencvenes évekbeli balliberális toposzokhoz, és burkoltan a vidéki származással hozta összefüggésbe a kormányfő tetteinek értelmezését:

„Azért szerencsétlen sorsú ember, mert ő betört ebbe a körbe, róla ír a New York Times, anyuka mit szólhat otthon, hogy a fiam a New York Timesban szerepel, és még a Stern is ír róla” – fejtegette zavarosan Varga.

Hozzátette,

Ez az ember már nincs a reális világban.”

De olyan dehonesztáló megjegyzéseket is tett a pszichológus, minthogy: „Mi lesz majd akkor, ha majd egy bottal a kezében totyog hetvenévesen. Menjünk oda, mondják és verjük agyon. (…) emögött meghúzódik egy gyomorszorító félelem.”

Ezt követően pedig Ceausescuhoz hasonlította a magyar miniszterelnököt:

„Ceaucescura gondoljunk,

hát borzasztó halála volt ennek az embernek, tegnap még igazán ura volt 20 millió embernek. […] Azt mondták neki, hogy most halálra ítélünk, de nem is hitte el abszurdum volt a számára.”

Nemcsak a miniszterelnököt sértegette Varga, Lázár Jánosról a következőket mondta: „A Lázárt úgy hívom, hogy a Sárkányfűárus, tudniillik a Süsü, a sárkányban szerepel (...) az a különös mosoly, ami neki van. Ismeri azt a ravasz mosolyt. Tudom ám, én a dolgokat, nem fogsz engem átrázni.”

Varga ugyanakkor a műsorban többször is zavartnak tűnt összekevert dolgokat, például Lázár Jánost, Lázár Györgynek nevezte, ( a Kádár-rendszer egyik miniszterelnöke - a szerk.) a sértő megjegyzéseknél viszont nem hibázott.