„Bölcsebb lett volna, ha nem ír semmit” – VV Zsolti nekiment Ördög Nórának, amiért a műsorvezető nem ment el a tüntetésre

Aki nincs velük az ellenük van?

VV Zsolti azonban nem hagyta annyiban a dolgot. A megmozdulást követően egyik videójában többek között a műsorvezetőt is kemény kritikával illette – szúrta ki a Blikk. Mint a lap cikkébúl kiderült: a megmozdulás támogatói listája 130, többségében a balliberális világhoz kötődő hírességet gyűjtött össze, Osváth szerint azonban

legalább ugyanennyien voltak azok, akik visszautasították a felkérést.

„Valószínűleg soha nem fogom elfelejteni azokat az üzeneteket, válaszokat, esetleg ghostingolásokat, amiket az elmúlt héten kaptam” – értékelte a balliberális influenszer, ezért úgy döntött, hogy ebbéli elkeseredettségének hangot adva videót készít azokról az emberekről, akik vagy privát üzenetben, vagy éppen a válasz elmulasztásával, de lényegében nemet mondtak a nagyszabású tüntetésre.

Ördög Nóra a következőket írta ki a közösségi oldalára a tüntetéssel kapcsolatban:

„Az elmúlt napokban több megkeresést is kaptam több irányból, hogy szólaljak fel, vállaljak szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében. Boldog vagyok, mert azt látom, ebben a témában egységes az álláspont, s nem is lehet más: a bűnösöknek zéró tolerancia. Ugyanakkor – csakúgy, mint minden közéleti témát – ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig is és ezután is távol fogom tartani magam”.

Osváth Zsolt erre a következőképpen reagált:

Átverve éreztem magam, mert engem a Nóri meggyőzött arról, hogy a gyerekei nevelésében és a nyilvánosságban való szereplésében mennyire tudatos. Úgy gondoltam, van okom rá felnézni, de ez most megváltozott. A kiírása után teljesen másképp gondolkodom Ördög Nóráról.”

VV Zsolti hozzátette azt is, hogy szerinte „bölcsebb lett volna”, ha Ördög Nóra inkább nem írt volna ki semmit.

