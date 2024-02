„Meghalt Navalnij. Bátor ember volt, az biztos, és egy alternatív univerzumban valószínűleg jobb irányba vitte volna Oroszországot, mint amerre most megy. Nem látom a választások előtt mi lehetett ebben Putyin érdeke – mert csak felkorbácsolja az indulatokat Navalnij halála. Igen, még az is lehet, hogy »természetes« úton halt meg, persze akit korábban megmérgeznek, a sarkkör mellett tartanak egy börtönben ki tudja milyen körülmények között, nem igazán halhat természetes halált.

Az orosz vezetésnek lehet sok mindenben igaza, hogyan jutott idáig a nyugattal való kapcsolat, magam is beszéltem erről többször. Az sem kérdés, hogy az orosz energiahordozókról nem lehet globálisan leválni – még évtizedekig, és az sem, hogy a magyar leválásba belerokkanna az ország.

Ráadásul az sem kérdés, hogy Oroszország itt lesz Európában 10-20-30 év múlva is – Amerika meg nem biztos. Azaz aki a jövőre gondol, fenntartja a kapcsolatokat Moszkvával, mind a gazdaságit, mind a politikait. De az orosz rendszerről mindent elmond, ahogy Navalnijjal bántak. Magam részéről RIP és tisztelet, Alekszej Navalnij.”

Fotó: MTI/EPA/Jevgenyij Feldman