A Gyurcsány-kormány minisztere 2006-ban kitüntetett egy gyerekeket abuzáló tanárt

A Gyurcsány-kormány idején magas állami kitüntetést kapott egy gyerekeket molesztáló pedagógus, S. Pál – emlékeztet a Magyar Nemzet –, a perverz férfi baloldali politikai kapcsolatainak köszönhetően évtizedekig a kulturális közélet résztvevője maradhatott.

Tíz éve a 444.hu számolt be a lap a középiskolai tanárról, aki az 1980-as években az akkori fővárosi elit gyerekeinek szervezett táborokat, ahol

szerepjátékokkal fizikailag és lelkileg is folyamatosan zaklatta a gyerekeket, de szexuális aktusokra is rávette őket,

sőt a saját lakásán is abuzálta őket. Ennek ellenére rajongtak érte a megtévesztett diákok, hiszen alattomos módon a bűvkörébe vonta őket.

Egy fiú így mesélt S-ről:

„Hat perc töri vagy magyar után áttért szexuális témákra. Persze izgatott is. És amikor elélveztem, meg volt, hogy ő is, akkor azt mondta, hogy ne érezzem rosszul magam, csak mert most furcsán érzem magam. Azt mondta, hogy »post coitus omnis animalis triste«, ami azt jelenti, hogy közösülés után minden állat szomorú. Közben is tanított, igazi mesterednek érezhetted.”

S. ténykedése végül kiderült, az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskolában (a mai ELTE Trefort Ágoston) betelt a pohár, egyik pillanatról a másikra otthagyta az iskolát, de

az intézmény jó hírnevét meg akarták őrizni, ezért nem vonták felelősségre, eltussolták az ügyét.

A menesztett tanár azonban továbbra is közel maradt a fiatalokhoz, a Magyar Televízióban ifjúsági műsorok szerkesztőjeként, később a kulturális szerkesztőség vezetőjeként dolgozott, évente tízmillió forintot meghaladó fizetésért. A kiváló balliberális kapcsolatainak köszönhetően tüntették ki, 2006-ban Bozóki András, a Gyurcsány-kormány kulturális minisztere a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét adta át neki.

A kitüntetést a botrány kirobbanása után sem vonták vissza, miután ezt a jogszabályok nem tették lehetővé. A perverz S.-nek 2010-ig, a Gyurcsány–Bajnai-kormányok bukásáig szilárd volt a pozíciója a köztelevíziónál, ahol a hírek szerint folytatta az abúzusokat.

Nyitóképünk illusztráció: MTI/Balogh Zoltán