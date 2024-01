„Talán hamarosan az AI is kap egy színt az LGBTQ-zászlón. És vajon a pedofiloknak is lesz majd egy ilyen alkalmazás, és mivel nem igazi gyerekről beszélünk, ezért az nem lesz büntethető? Nyilvánvalóan nem figyelünk eléggé…

Szóval sokan hőbörögnek, hogy az AI milyen veszélyes, hogy tönkreteszi a fiatal férfiakat, mert azok milliói inkább választanak egy virtuális barátnőt (régen Tamagochinak hívták), mint egy igazit. Ez nem igaz. Azért van ez így, mert van egy generáció, akik már el vannak rontva.

Ezért fogékonyak erre, ahogy a szivárványos propagandára is. Sokszor divatból.

De a piac maga tulajdonképpen soha nem tönkretesz, hanem igényeket elégít ki. És miért is ne tenné. Az más kérdés, hogy miért talált fel bárki olyasmit, ami csak minimális eséllyel is elpusztíthatja a civilizációt. Talán mert minimális eséllyel jobbá is teheti? Nyilván itt az AI-ra gondolok. De ez a fajta felhasználása az AI-nak csak egy tünet.

A legmagányosabb generáció alapproblémája teljesen máshol keresendő.

A fiatal férfiak azért keresik a virtuális barátnőket, mert az válaszol nekik, sőt, megtanulja, hogy mire van szükségük. Emellett úgy csinál, mintha megértené őket és törődne velük. Nem a meztelen képekről van szó, hiszen abból annyit találhat bárki a neten, hogy élete végéig sem ér a végére. Itt a törődés a lényeg. Láttunk már ilyet más kontextusban. Nagy különbség van ám aközött, hogy egy generáció csendben van, vagy hogy a másik leveszi a hangerőt és nem akarja hallani, amit kellene. A vákuum egyre több dolgot szippant be erre a területre.

Talán majd ez is kap egy színt az LGBTQ+-zászlón hamarosan?

Vajon a pedofiloknak is lesz hamarosan egy ilyen alkalmazás, és mivel nem igazi gyerekről beszélünk, ezért az nem lesz büntethető? Arra vajon odafigyelünk majd úgy, ahogy kellene?”

Nyitókép: Facebook