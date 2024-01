Több pofont kapott az autóipar, de mi kell ahhoz, hogy végre talpra álljon?

Komoly dilemmában van az, aki mostanában szeretné lecserélni gépjárművét, legyen szó új vagy használt gépjárműről. Az autóvásárlás tipikusan az a példa, amely döntést mindig alaposan körbejár a háztartás, hiszen egyfelől rengeteg pénzről van szó, másfelől nagyon nem mindegy, hogy a vásárlás után milyen költségekkel kell számolni.

Bár 2020 előtt egy jó gazdasági környezetről beszéltünk világszerte, a koronavírus-járvány, majd a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háború és az azt követő gazdasági járvány, valamint az évtized elejére teljesen begyűrűző chiphiány alaposan megtépázta a gépjárműpiacot.

Utóbbit már a gyártóknak sikerült kiküszöbölniük, azonban így is súlyos károkat szenvedett az ipar: egyrészt durván megugrottak az árak, amely magával rántotta, hogy zsugorodott a kereslet az új gépjárművekre. Példának okáért, egy dél-koreai gyártó utcai terepjárója míg 2020 közepén 6,8 millió forint volt, mostanra már bőven 8 millió forint felett van úgy, hogy a felszereltség és az összes extra változatlan.

A covid adott egy nagy pofont, majd jött a még nagyobb

A nyilvános statisztikákból tisztán kivehető, hogy a 2020-at megelőző időszakban lineárisan nőttek hazánkban az újonnan forgalomba helyezett autók. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett új és használt közúti gépjárművek esetében 2019-ben 202 ezer autót regisztráltak, ez a szám a koronavírus beindulásával 165 ezerre csökkent vissza. A helyzet 2021-re sem javult, akkorra ez a szám 161 ezerre zsugorodott.

Még meg sem lehetett várni, mire a piac kiheveri a válságot, jött az újabb, a piac számára érzékenyebb változás: a háború. 2022-re 149 ezer autót helyeztek mindössze először forgalomba először hazánkban.

A tavalyi év sem okozott nagy előrelépést, hiszen a keleti szomszédunknál zajló fegyveres konfliktus és az azzal járó gazdasági következmények mind a mai napig alakítják a világgazdaságot és ezzel együtt természetesen az autópiacot.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) a Mandiner megkeresésére közölte, hogy a 2023-as év az autókereskedelemben igazán változatos volt. Példaként említette, hogy az év első felében még gondot jelentett, hogy az autókat csak meghosszabbodott szállítási idővel tudták a gyártók leszállítani a vásárlóknak.

A harmadik negyedévre többnyire megoldani ezeket a nehézségeket”

– jelezték.

A szakmai szervezet vezetője kihívásnak nevezte a magas inflációt, ami értelemszerűen megjelent az új autók áraiban is.

Ugyanakkor a magasabb árak és a negatív kamatkörnyezet ellenére is aránylag jól teljesített a magyar autópiac”

– fogalmazott Knezsik István, aki szerint a 2023-as év a várakozásoknak megfelelően alakult, bizonyos szempontból túl is teljesítve azokat.

A szakember természetesnek nevezte, hogy az energiaárak és a magas kamatok miatt sok család elhalasztotta az autóvásárlást. A szervezet adatai alapján a 2023-as év minimális visszaesést hozott a személygépjármű piacon, ugyanis 107 ezer darab személygépjármű került forgalomba. Meglepő azonban, hogy a kishaszonjárművek piaca ezzel szemben jelentős növekedést mutat, hiszen a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének adatai alapján majdnem ötödével több kihaszonjármű került forgalomba 2023-ban, mint 2022-ben.

Népszerűek a SUV-ok, brutálisan törnek elő az elektromos autók

A hazai utcaképet látva nem meglepő, de követve a trendet, töretlen népszerűségnek örvendenek az utcai terepjárók, melyeket bár néhány kivételtől eltekintve vétek kivinni komolyabb terepre. Az egyesület adatai alapján a legkisebb modellek ezek közül a legnépszerűbbek, de a többi méretet is figyelembe véve az SUV modellek a piac majdnem felét adják 49,5 százalékos részesedéssel.

Kiemelték, hogy nagy erővel emelkedik az elektromos meghajtású autók eladása, ugyanis egy év alatt 2022-ről 2023-ra 25 százalékkal több ilyen autót helyeztek forgalomba.

Ennek ellenére a regisztrált új autók mindössze 5,4 százaléka tisztán elektromos hajtású és hasonló arányt képviselnek a tölthető hibrid modellek”

– jelezte Knezsik István.

Nem fogynak a használt autók sem

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének adatai alapján elmondható, hogy durva visszaesés van a használt személygépjárművek esetében is, ennek mértéke nagyobb, mint az új autók esetében. A szervezet elnöke ezt a gazdasági helyzettel magyarázza, valamint azzal, hogy jelentősen emelkedett a forint-euró árfolyam is. Utóbbi azért érinti így a piacot, mert a kereskedők nagy része Nyugat-Európa különböző államaiból szerzi be az autókat, melyeket a placcon el tud adni és értelemszerűen a rossz euróárfolyam felveri az árát az autóknak.

Knezsik István levelében kiemelte, régóta trend, hogy a behozott autók száma meghaladja az új autókét, ezzel is magyarázható szerinte, hogy folyamatosan nő a hazai autópark átlagéletkora.

Fontos kihívás a jövőre nézve ennek a trendnek a megfordítása”

– szögezte le.

Mit hoz az idei év?

A szakmai szervezet úgy számol, hogy a 2024-es esztendőben nagyjából 100 ezer új autót hoznak majd forgalomban Magyarországon, azaz komolyabb emelkedésre nem számítanak, ugyanakkor szerintük tovább emelkedhet az elektromos autók iránti kereslet. Knezsik István állítása szerint nagyban függ az elektromos autók eladásának számai attól, milyen állami támogatás jelenik majd meg.

Reményeink szerint a csökkenő kamatok és a javuló gazdasági környezet 2024-ben segíti az autókereskedelmet és a nehezebb évek után újra elkezd növekedni az járműpiac”

– írta az MGE elnöke.

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP