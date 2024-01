„Ti az őszinte nemzeti újjászületést csak kihasználtátok!” – folytatódik az üzengetés Toroczkai és Bayer Zsolt között (VIDEÓ)

„Kedves, Bayer Zsolt! Te nagyon gyorsan felejtesz!”

Az adok-kapok azonban, úgy tűnik, ezzel még nem ért véget. Toroczkai újabb Tiktok-videóban reagált az elhangzottakra.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint érthető is, hogy Bayer Zsolt „durván, személyeskedve támadta meg őt”, annak fényében, hogy ő volt az, aki leleplezte, hogy a közpénzből vett Nagy-Magyarország Parkban indiai vendégmunkások laknak.

A politikus a videóban azt is elmondta, hogy Bayer Zsolt nem sorolta fel a bangladesieket, pakisztániakat, afrikaiakat, majd arra is kitért, hogy véleménye szerint „a kormány által bejelentett jogszabályi korlátozás könnyen kijátszható”.

Továbbá azt is problémásnak találja, hogy

a multik nagy része nem magyar munkaerőt alkalmaz,

hanem az olcsó, külföldről behozott vendégmunkásokat foglalkoztatja. Ennek szerinte az lesz az eredménye, hogy lenyomják a béreket, így még több magyar fogja elhagyni az országot – jegyezte meg a pártelnök.

Végül az álatala személyeskedésnek tartott kijelentésekre is kitért. Mint fogalmazott: „Kedves Bayer Zsolt, nagyon gyorsan felejtesz. 2001 és 2006 között ugyanis te is, Bencsik András is, sőt még Szijjártó Péter is meglátogattátok az általam megálmodott és vezetett mozgalom által szervezett, sok ezer embert vonzó Magyar Sziget fesztivált, amely mozgatója lett a nemzeti újjászületésnek.

De ti ezt az őszinte nemzeti újjászületést csak kihasználtátok”

– hangzott el a válaszvideóban.

A vonatkozó felvételt alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó