Őszintén vallott betegségéről Reviczky Gábor

A Mandiner decemberben beszámolt róla, hogy Reviczky Gábor, a Nemzet Művésze úgy gondolja, legyőzte rákbetegségét, viszont az orvosok szerint még nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy teljesen gyógyult lenne.

Reviczky Gábor azt is elárulta, hogy az orvosa szerint le kellene szoknia a dohányzásról, viszont nem tudja teljesen elhagyni.

„Hétéves korom óta dohányzom. Most is elszívok naponta egy-két dobozzal. A professzor azt javasolta, csökkenteni kellene az adagot, de teljesen nem hagyhatom abba a cigarettázást, mert

a szervezetem annyira hozzászokott a méreghez, hogy ha leszoknék, nagyon rövid időn belül meghalnék”

– idézte a Blikk.

Az is kiderült, hogy Reviczky Gábor először látta meg a 37 éves korában elhunyt édesanyja szellemét. A színész állítja, a felesége előtt szintén megjelent, sőt, beszélgettek is.

„Krisztina nyitott az okkultizmusra, és jó ideje már engem is érdekel ez a téma.

Hiszem, hogy csak a test hal meg, a szellem örökké él.

Most először fordult velem elő, hogy a 37 évesen elhunyt édesanyám is megjelent nálunk a nappaliban. A feleségemnek még beszélni is sikerült vele. Olyan csillagkapu volt aznap nálunk, több családtagunk leérkezett közénk. Rendkívüli dolognak tartom, hogy részese lehettem egy ilyen természetfeletti jelenségnek” – mondta a színész.

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton