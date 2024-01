„Régóta köztudott, Gyurcsány Ferenc közéleti szerepéről Lengyel László már korábban is azt gondolta, hogy régen el kellett volna tűnnie a politika színpadáról. Emlékezetes, hogy a 2018-as választások előtt a sajtó királycsinálóként emlegette Lengyelt, mert – Gyurcsány kivételével – találkozott a baloldali pártvezetőkkel, köztük Botka Lászlóval, az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltjével.

Mit mondjak? Én most sem osztom Lengyel optimizmusát, hogy egy jó üzenettel fél éven belül meg lehetne hódítani a többséget. Gyurcsányéknak eddig volt 13 évük, mégis képtelenek voltak megszervezni magukat. Akkor pont most, fél év alatt lennének erre képesek?

Dávid Ferenc is csak szeretné belebeszélni az emberek hasába a vágtató inflációt, amit a kormány kemény munkával leszorított. A valóság most is erősebb.

A helyzet az, hogy hiába akarja Lengyel, továbbra sem tudják megütni Orbán Viktort!”

