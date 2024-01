„Kezdjük a Budapest-bérlet kérdést kicsiben, lokálpatrióta külvárosi privatizálás következik, csepeli vagyok ugyanis, Csepel pedig Budapesten található. Csepel azért is tud Budapest lenni, mert a csepeli hév ötven éves, télen hideg, nyáron pedig meleg és muslincás, nem alacsonypadlós szerelvényei 15 perc alatt elviszik az embert a Boráros térre, így aztán fél órán belül a Blaha Lujza tér is megvan, szia város.

Csepel Csepel, de azért ne felejtsük el a szintén hévvel közlekedő soroksáriakat, pesterzsébetieket, békásmegyerieket sem, vagy a vonatozó kőbányaiakat, akik a belvárosi szmoghoz való hozzájárulás nélkül termelik a budapesti GDP-t és adóbevételt, amit aztán Mészáros Lő, izé, az egész ország javára lehet újraosztani.

Hát a francokat adjuk mi oda a héveinket Lázár Jánosnak, meg a politikai csatározásoknak, esetleg sértődésnek, nekünk fejlesztés volt ígérve meg hosszabbítás, nem ritkítás és árduplázás.

Persze nem csak minket külvárosiakat érint, ha az ország két nagy közlekedési vállalata képtelen összehangoltan működni, mert politikusok nem szeretik egymást, esetleg alkalmatlan kollégákat ültettek fontos pozíciókba, nem tudom, nem is érdekel igazából, hogy ki a hibás, hogy ki a hülye, választóként elvárom, hogy a főpolgármester és a miniszter, aki a budapestiek minisztere is, megállapodjon abban, ami mindenkinek jó, akár arcvesztés árán is.

Ha nincs lehetőség a tárgyalásos rendezésre, akkor jön a politika, ha egy másfél éve létező minisztérium áll szemben Magyarország elvileg legnagyobb legitimitással rendelkező, közvetlenül választott vezetőjével, akkor utóbbi elég erős kell legyen a megoldáshoz, ha esetleg eddig nem vette, van még ideje komolyan venni ezt a közvetlenül százezreket, közvetetten alighanem milliókat érintő kérdést.

A hévező és vonatozó budapesti-agglomerációs választók elég sokan vannak egyébként, ha a fideszes csepeli, a dékás soroksári és a mi hazánkos kőbányai egy platformra kerül a Csepel Művekben dolgozó ferencvárosi kutyapártossal, és össze is szedik ők magukat, akkor politikus legyen a talpán, aki kibírja a haragjukat.

Ne is bírja, legyen megoldás, vagy mondjon le tényleg mindenki.”

Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala