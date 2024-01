„De komolyan: mi a franc van? Milyen vírust szabadított már megint ránk a Gates, a Schwab, a Fauci, a kínaiak… Összeeresztették a covid-ot az influenzával, és született egy bivalyerős mutáció. Voltam Covid-os többször is, elég szar volt, de hát ehhez képest a fasorba’ nem volt. Ma végre elmegyek orvoshoz, hátha felír valamit, ami enyhíti a maradék tüneteket, mert végül is a közérzetem már nem annyira szörnyű. Mondjuk, alacsony volt a hétvégi bázis.

De tényleg, normális ez? Hogy egy-két évente valami új kórokozó gyötri emberek millióit? OK, most kár nem pánikolunk be nem zárjuk le az egész világot, át kell esni rajta, eddig is voltunk betegek… De tesztelik az emberiséget, hogy mennyit bírunk? És ha igen, kik? A gyógyszeripar, a világelit, a gyíkemberek…? Nehéz nem gyanakvóvá válni. Minden esetre ma már elmegyek orvoshoz.”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád