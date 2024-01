Lendvai: Kérem vissza a lovat Erdogantól!

„Kérjük vissza a lovat Erdogantól! Olyan csúnyán viselkedett állítólagos magyar barátjával, hogy nem érdemli meg az ajándékot” – olvasható Lendvai Ildikó Népszavában megjelent véleménycikkében, amelyben az egykori szocialista politikus azt is kifejti: a svéd NATO-csatlakozás kérdésében magyar miniszterelnök végig tartotta a törökök helyett a hátát, „hagyta, hogy az egész világ hülyének nézze”, majd az utolsó pillanatban

a török vezetés le sem sajnálta a magyar kollégákat”.

Lendvai szerint a kormány még csak „nem is mutathatja a durcát” hivatalosan, ugyanakkor a lovat legalább visszakérhetnék:

Eleinknek még bejött a lótrükk, átrázták a fehér lóval Szvatoplukot.

De most a mi vezérünk az új Szvatopluk, a lóvá tett lovag, ő került a szívóágra. Ha így, akkor lovat vissza, mindent vissza! Vissza a Kicsi Huszárnak. Igaz, akkor neki is illik visszaadnia a török autócsodát, pedig már kipróbálta a vezetését. Ő pedig nem olyan, hogy könnyedén kiszállna bármely vezetőülésből. Bár talán egyszer érdemes ezt is kipróbálni. Hátha jót tesz” – írja cikkében az egykori szocialista politikus.

Fotó: Ficsor Márton