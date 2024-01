Készüljön fel, megváltoznak hétfőtől az árak a benzinkutakon

Emlékezetes: a Mol tavaly bejelentette: hogy az üzemanyagok jövedéki adójának emeléséből származó 41 forintos áremelést két részletben vezeti be. Január 1-jétől érvényesítették is a 20 forintot, most pedig a fennmaradó 21 forintot is hozzáadják, írják.