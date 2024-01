Imádja Budapestet a népszerű amerikai politikai kommentátor (VIDEÓ)

Brett Cooper amerikai politikai kommentátor és színésznő a Youtubeon mutatta be egy budapesti napját.

A videóban Cooper meglátogat több budapesti éttermet, és bemutatja a magyar gasztronómia fogásai közül a kedvenceit – gulyásleves, hortobágyi palacsinta, kürtőskalács – de azt is elárulta, hogy Európában a legjobb hamburgert is a magyar fővárosban ette. Arról is beszámolt, hogy a menyasszonyi ruháját is egy budapesti szalonban találta meg.

Cooper megmutatta a város nevezetességeit is, többek között a Szent István Bazilikát, a Szabadság hidat, valamint a Parlamentet.

Értékelése szerint