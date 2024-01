Idősek otthonába költözik Müller Péter, az is kiderült, miért

„Eljött az idő, amikor visszavonulót kell fújnom, legalábbis egy időre” – mondta a Blikk hasábjain a 87 éves Müller Péter, aki egy időre lemondta az összes tervezett előadását, a későbbiekben pedig már csak az otthonából jelentkezik majd be.

A Kossuth-díjas író több mint hatvan éve él együtt imádott feleségével, Ágnessel, akit az utóbbi időben lelkiismeretesen ápolt, ám az élet úgy hozta, hogy most neki is segítségre van szüksége. Közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint néhány hétre egy orvosi háttérrel rendelkező idősek otthonába kerül.

„Még ne temessenek, mert ha az erő el is szállt belőlem olykor, az életkedvem, az életörömöm nem múlik el. Bármennyire is sérülékenynek tűnök most, olyan embernek, aki segítségre szorul, nem tervezem a visszavonulást. De muszáj megállnom, szó szerint és átvitt értelemben is.

Kétszer is összeestem, és ez nem volt jó élmény. Éppen ezért lemondtam az összes soron következő előadásomat.

Nem szeretném, ha azt látnák, hogy íme, itt a színpadon a megöregedett Müller Péter, aki a függönybe kapaszkodik…” – mondta Müller Péter.

Müller legutóbb még Bécsben tartott előadást, de enyhe szívrohama volt, kétszer is a földre zuhant, csak segítséggel tudta befejezni a műsorát. Az egészségi állapota javulása érdekében néhány hétig Visegrádon, egy hangulatos egészségügyi intézményben regenerálódik.

Fotó: Zih Zsolt/MTVA