Hoppá: új pláza épül Budapesten!

Irodateret és hotelt is kialakítanak a főváros legújabb plázájában, a Centraléban. A komplexum 29 ezer négyzetméteres lesz, a Puskás Ferenc Stadion metrómegállónál épül, aminek köszönhetően a metrómegállót is fejlesztik majd, új mozgólépcsőket építenek ki és új zöldterületet is átadnak.

A Magyar Építők szerint a Chain Bridge Ventures Kft. a beruházó, az épületet a Bánáti + Hartvig építésziroda tervei alapján húzzák fel. Az új pláza közvetlenül a stadion és a Papp László Sportaréna szomszédságában épül meg és a beruházó sajtóközleménye szerint a helybeliek, a környék irodáiban dolgozók, az átutazók, illetve a rendezvényekre látogatók kiszolgálására törekszik.

Egy nagyméretű zöldtetővel is kiegészül, amely több mint 5000 négyzetméterével Magyarország egyik legnagyobb kereskedelmi zöldtetője lesz.

Várhatóan a földszinti részen 40 üzlet kap helyet hatezer négyzetméteren, köztük szupermarket, drogéria és gyógyszertár is. A kivitelezés várhatóan 2026-ra zárul.

