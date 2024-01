„Tudom, hogy az idő filozófiai definíciója mennyire bonyolult. (Szent Ágoston a Confessiones teljes XI. könyvét az idő elemzésének szentelte.)

De akkor sem értem, Ferenc pápa vajon miért várt három hónapig (negyedéven át!) arra, hogy a 2023. október 7-i brutális, a Hamász minden emberi mértéket alulmúló, vadállati terrorakcióját illetően csak idén, január 8-án, a Szentszékhez akkreditált diplomaták előtt tartott újévi beszédében fejezze ki aggodalmát (preoccupazione) »az izraeli lakosság elleni október 7-i terrortámadás« miatt, »ahol oly sok ártatlan embert sebesítettek meg, kínoztak meg és öltek meg kegyetlen módon, és sokakat túszul ejtettek«.

Miért nem mondta el ezt a pápa már október 7-én (sok bírálatot is kapott a hallgatása miatt), akkor, amikor Izrael még semmilyen katonai műveletbe nem kezdett bele, ám sokan a nagyvilágban a Hamász gyilkos akciója után nem az elkövető terrorista gazembereket, hanem azonnal a terrortámadást elszenvedő Izraelt ítélték el, együtt a megerőszakolt és felkoncolt izraeli nőkkel, a meggyilkolt csecsemőkkel, tinédzserekkel és magatehetetlen idős emberekkel és a túszul ejtett gyermekekkel és nagyszülőkkel.

A pápa a mostani beszédében a kétállami megoldás mellett száll síkra, ami persze komolyan vitatható (én a magam részéről vitatom is), de ez most ebben a pillanatban tényleg részletkérdés. És persze nagyon fontos, hogy Ferenc pápa ugyanebben a beszédében »különösen aggasztónak« (preoccupa particolarmente) nevezte az elmúlt hónapokban megnövekedett számú antiszemita cselekményt, ám ha már október 7-én rögtön elítélte volna a brutális terrorakciót, talán némileg máshogy alakulhattak volna a mára valóban elszaporodott antiszemita cselekmények. A pápa egyházfő, de a Vatikán államfőjeként politikus is egyben. Nem kívánom idézni Szent Ágoston eszmefuttatását az időről, ám ha a »múlt tovaillan«, ahogy azt Szent Ágoston írta, a politikust épp a »tovaillanó idő« terheli súlyos felelősséggel.”

