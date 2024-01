Farkasok végeztek bárányokkal Magyarországon

Tisztességes, dolgos fiatal gazdálkodók munkáját tette tönkre az a ragadozó, amelyik két vemhes báránnyal végzett a napokban Nyíriben. A zempléni Hegyköz festői településén többen is gazdálkodnak, van, aki nagyon sok állatot tart. Vojtovics Attiláéké talán az egyik legkisebb gazdaság, vannak lovaik és tyúkjaik is, a kertjük hátsó felében tartják haszonállataikat. Ide tört be múlt pénteken egy ragadozó – az elsődleges vizsgálatok alapján farkas – és pusztított el két juhot, írta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

Mint a cikkből kiderül: a pusztítást a gazda két fia észlelte – akik a most elpusztított birkákat kisebb korukban a karjukban tartották, érzelmileg is kötődtek hozzájuk – amikor készülődtek egy rutinszerű etetéshez.

„Az egyik birka torkának támadt a vadállat, ami a farkasra jellemző. A másik állatnak is a lágyabb részeit támadta a ragadozó. A horrorisztikus felvételeken is látszik: a vemhes állatból szó szerint kipotyogtak a születésre váró kisbárányok. A hét anyajuhból egy maradt épen, az életben maradtak is többféle sérülést szenvedtek. Az állatok azóta is stresszben vannak, nem esznek, és félnek a gazdájuktól is” – részletezte a lapnak Vojtovics Attila, aki úgy számította: az anyagi kár meghaladhatja a háromszázezer forintot.

A területet villanypásztorral védik, ami a támadás idején is működött. Emellett a bárányok a mintegy 120-140 centiméter magas, hegesztett fémkerítéssel voltak védve.

Ezeket az akadályokat a gazda véleménye szerint kóbor kutyák nem tudták volna leküzdeni.

Vélelmét megerősítették az Aggteleki Nemzeti Park szakemberei, akik – bár az objektív vizsgálati eredmény még később lesz meg – első benyomások alapján szintén a farkastámadást valószínűsítik.

Mindez azért érdekes és jelentős hír, mert arra, hogy egy település portájára tévedjen a farkas – mégha az az erdő mellett is van – eddig nem nagyon volt példa Magyarországon.

