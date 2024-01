Donáth Anna: A NER leváltását nem bízhatjuk a 2010 előtti világ árnyaira

A Momentum Mozgalom vasárnap Budapesten tartotta tisztújító küldöttgyűlését. Az elnöki pozícióba visszatért Donáth Anna beszédet mondott a gyűlésen.

Az Index tudósításából kiderült, hogy a pártelnökké választott Donáth Anna elmondta, nehéz hónapok elé néznek, majd világossá tette, hogy nem állna a színpadon, ha nem tudná, hogy a Momentum nem lenne megingathatatlanul erős hittel rendelkező közösség.

„Sokszor sokan megkérdezik, mitől momentumos a momentumos? Teljesen egyértelműen van egy dolog, ami megkérdőjelezhetetlen: a szabadság iránti elképesztő elkötelezettségünk, vágyunk, hitünk” – fogalmazott Donáth Anna.

Donáth Anna szerint az ő politikai közösségük az, akik nem tesznek különbséget ember és ember között, ők azok, akik hisznek az emberi méltóság mindenek feletti tiszteletben tartásában.

Donáth elmondta, hogy a pozíció nem jelent neki semmit, „ez egy eszköz számomra, eszköz minden momentumos számra, hogy kiállhassunk azok mellett, akiknek az emberi méltóságába beletipornak, akiknek a szabadságát megkérdőjelezik”. Elmondta, hogy az ő politikai közösségük szembeszáll azokkal, akik mások felett uralkodni akarnak, és fellép mindenfajta korrupció ellen.

A politikus szerint a mai Magyarországon sokan szorongásban élnek, mert egymás szabadságának tisztelete helyett az erő imádata került a középpontba, „demokrácia helyett tekintélyelvűség, nyitottság helyett bezárkózás, elfogadás helyett intolerancia, a környezet védelme helyett jóléti sovinizmus”.

Donáth Anna a Fidesszel kapcsolatban elmondta, hogy ma a fideszesek azok, akik leginkább szembe fordultak Bibó életművével, és egy populista jobboldali politikai közösség lettek, hozzátette: „óceánnyi távolságra vannak attól, amit Bibó valaha gondolt”. Donáth szerint

a Fidesz „nem egyszerűen a liberális értékekkel fordult szembe, hanem elárulta azokat, akiknek a képviseletére szerződtek”.

A Momentum EP-képviselője azt is elmondta, hogy a gyűlölködésre és a félelemre épülő populizmus globális kihívás jelenleg, ugyanis a populisták gyűlöletből építenek hatalmat.

A nyári választásokkal kapcsolatban elmondta: „Alig több mint négy hónap múlva EP-válaszátok lesznek, szögezzük le, ezen a választáson nem a kormány leváltásáról fogunk dönteni, de ezen a választáson dől el az is, hogy képesek leszünk-e az EP-ben korlátozni a kormány túlhatalmát. A nemzeti parlament szerepe egyre inkább formális, uniós eszközökkel lehet egyensúlyt teremteni. Ezért nem mindegy, hogy kik kapnak bizalmat Magyarország képviseletére,

ezért szeretnénk folytatni azt a munkát, amit eddig is csináltunk”.

Ezt követően leszögezte, hogy az a céljuk, hogy „amíg korrupt kormány van, az európai forrásoknak közvetlenül kell megtalálniuk azokat, akiknek ez a pénz jár”, és szeretnék a digitális átállás előmozdítását is segíteni. Ezt követően az akkumulátorgyárak kérdésére is rátért. Elmondta, hogy az akkumulátorgyárak jelentette veszélytől is uniós eszközökkel lehet megvédeni a magyar embereket.

Donáth Anna az ellenzéki együttműködéssel kapcsolatban így fogalmazott: „Nem mindegy hogy milyen minőségű és összetételű ellenzék áll szemben a kormánnyal önkormányzati szinten sem. Arra kérjük a felhatalmazást, hogy megszervezhessük a NER leváltására alkalmas, legalkalmasabb ellenzéket. Nem bízhatjuk ezt a feladatot a 2010 előtti világ árnyaira”.

Nyitókép: Facebook