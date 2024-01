„Amatőr és inkompetens” – kemény vádakat fogalmazott meg a Magyar Állami Operaház társulatáról a felmondott táncos

Otthoni gépekbe építhető, nagy teljesítményű grafikus processzorokat tervez az Nvidia

Az Nvidia grafikus processzorai (GPU) szinte nélkülözhetetlenné váltak a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligencia képzéséhez, azonban a vállalat nem elégszik meg ennyivel: most az otthoni személyi számítógépeket célozza meg. Ehhez pedig három olyan erős grafikus kártyát jelentett be, amelyet az MI otthoni futtatására is lehet használni.