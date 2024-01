„Abban hiszek, hogy bárkit ki lehet billenteni a rosszból” – börtönőrből lett polgármester a Mandinernek

„Ne csak az egyenruhát tiszteljék, hanem az embert, aki mögötte van!”

„Ki szoktam hangsúlyozni, hogy a büntetés-végrehajtás minden dolgozója azon van, hogy ha bármilyen atrocitás ér egy fogvatartottat, azonnal eljárást kezdeményezzen. De ugyanakkor nem áll ott minden rab mellett egy-egy őr. Azt pedig

kevesen tudják, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben elkövetett bármilyen szabálysértésért a maximális ítéletet szabják ki, nincs mérlegelés.

Aki képtelen tehát a szabályok szerint viselkedni, az csak további bajt vesz a nyakába. Ezt szoktam a beszélgetéseim során is kiemelni a fiataloknak, mert ez igaz a mindennapokban is” – szögezi le a polgármester. Példaként egy Csongrád-Csanád vármegyei 16 éves fiú esetét hozza, aki fél év leforgása alatt három ügyet is összeszedett, ma pedig már a tököli börtönben tölti a büntetését.

Drimba Tibor azt is megjegyezte, hogy mikor még a büntetés-végrehajtásban dolgozott, az volt az alapelve, hogy ne csak az egyenruháját tiszteljék, hanem az embert, aki mögötte van. Most településvezetőként is ezt vallja.

Én is az embert néztem, nem azt, hogy miért került börtönbe.

Többeknek elmondtam, hogy a szolgálatom letelte után én hazamegyek a családomhoz, és jól érzem magam. Az esetükben pedig rajtuk áll, hogy hány 12 és fél óra múlva szabadulnak. A biztonsági felügyelők a mindennapok során is tudnak abban segíteni a fogvatartottaknak, hogy könnyebb legyen bent nekik; de ha nem úgy viselkednek, azzal csak magukat tolják beljebb, ahogy egymás között ezt megfogalmazzák.”

Itt pozitív példaként egy egykori sportoló példáját hozza, aki rossz körbe keveredett, börtönbe került. Idővel engedménnyel szabadult, de mivel visszacsúszott, ismét letöltendőt kapott. Azonban második alkalommal megfogadta az egykori börtönőr tanácsát: elköltözött a városból, visszament sportolni, időközben pedig családot is alapított.

Minderről Drimba Tibor úgy értesült, hogy ez az egykori bűnelkövető megkereste a közösségi médiában, köszönetet mondott neki, és azóta is rendszeresen küld neki fotókat a családjáról. „Minderre úgy reagáltam, hogy ne nekem, hanem magának köszönje. Hiszen neki volt annyi ereje és önfegyelme, hogy másodjára már nem csúszott vissza. Talán azzal a néhány beszélgetéssel, amit lefolytattam vele,

pótoltam azokat a diskurzusokat, amelyeket a szüleivel kellett volna megejtenie.

Ha sok gyerek megkapná otthon a szükséges muníciót, törődést, talán kevesebben találnák magukat szemben később a rendőrséggel és a büntetés-végrehajtással. Sosem akartam közöttük megváltót játszani. Abban hiszek, hogy mindenkit ki lehet billenteni a rosszból, ha van rá lehetőségünk.

Büszke vagyok a hátam mögött hagyott tizenegy évre, és azokra, akik új életet tudtak kezdeni,

akik előrébb tudtak menni; és hálával tartozom mindazoknak, akik segítették a munkám”.

Elismerően szól a kormány család- és gyermekvédelmi rendszeréről. „Elcsépelt mondatnak hangzik, hogy gyermekeink a jövő, pedig ez így van. A mostani tizenévesek és az idősebb korosztály tagjai között a harmincas éveik végén, a negyvenes éveikben járók képezik a hidat. Mi tudjuk azokat az értékeket átadni, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy biztonságos jövőt teremtsünk, ahol nem kell rettegve kilépni sötétedés után az utcára” – jelentette ki a polgármester.

Drimba Tibor is bekerült 2022-ben a Britishpedia azon kiadványába, amely Magyarország sikeres személyiségeit gyűjtötte egybe. A maroslelei polgármestert emailben keresték meg, ezt pedig egy egyórás interjú követte. Mint kiderült, leginkább az egy évtizede végzett prevenciós- és bűnmegelőzési projektje keltette fel a kötet szerkesztőinek figyelmét. A projektet két évvel korábban Novák Katalin jelenlegi köztársasági elnök, akkor még mint családokért felelős tárca nélküli miniszter is támogatásban részesítette.

A jövőbe tekintve Drimba Tibor beszél arról is, hogy jelenleg egyeztetéseket folytat a Belügyminisztérium munkatársaival is, mivel szeretné a prevenciós előadásokat az ország még több pontjára elvinni. „Egyfajta roadshow-ban gondolkozom, melyhez most partnereket is keresek. Bizakodó vagyok, mivel úgy látom, hogy a kormány családpolitikája mellett egyre többen jönnek rá, hogy

egy sor probléma megelőzhető azzal, ha a fiatalok tisztában vannak tetteik következményeivel

és a rájuk leselkedő veszélyekkel ebben a zavaros világban.”

