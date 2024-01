„Olvasom, hogy a parodistát letiltották Kiskőrösön, mert Doktor Miniszterelnök Urat is parodizálta. Sokak mellett. De a sokak azok sokak, azt nem (feltétlenül) tiltja a kipcsak népi demokrácia, de azért a szabadosságnak is vannak határai. Főleg Kiskörösön, ahonnan Petőfit is elzavarták anno a törökök.

A Kiskunság a hódoltsági terület szellemi szíve. Na onnan jönnek majd a tevék meg a sivatagi kecskék.”