A DK ötletgyárosokat toboroz, hátha vannak olyan javaslataik, amelyeket betehetnének a programjukba

Közben persze sorban bemutatták a szakpolitikai programjukat az egészségügytől kezdve az oktatáson át a külügyekig – s még hosszan sorolhatnánk –, minden eseményhez összetrombitáltak egy kultúrháznyi szimpatizánst, de ezek a dokumentumok rajtuk kívül aligha érdekelnek bárkit; meglepő lenne, ha a zöldnél is zöldebb klímastratégiájuk vagy a biztonságot megteremtő rendészeti elképzelésük miatt akár

eggyel is több szavazatot kapnának június 9-én az európai parlamenti vagy az önkormányzati választáson.

Emellett több-kevesebb rendszerességgel nyilatkoznak az árnyékminiszterek, s igyekeznek a létező legrosszabbra lefesteni a magyarországi állapotokat, de sokat újat már ők sem tudnak mondani. S míg az elmúlt egy-két évben lubickolhatott a témákban a közülük messze a legaktívabb, a gazdasági ügyekkel foglalkozó, Dávid Ferenc, az idei évre szóló hazai pozitív kilátások, az infláció csökkenése, a GDP növekedése rendesen kihúzta a lába alól a szőnyeget.

Ezért kénytelen más vizekre is evezni – ezzel a polihisztori képességét is villogtathatja –, most már a „keresztre feszített természetvédelem” ügyeiben is megnyilvánul, továbbá olyan, az egykori Szeszélyes évszakok színvonalát is alulmúló megjegyzésekkel operálni, mint a minap, amikor az egyik tájékoztatójának azt a címet adta, hogy „Nagy miniszter bizony csak kis miniszter”.

Persze azért a szóvivőjük, Kálmán Olga is előrukkol időről időre valami eget verő szenzációval, mint tette ezt idén január elején is, amikor azzal sokkolta a szilveszteri kábulatból épp magukhoz térőket, hogy „újabb kőkemény orbáni megszorításokra ébredtek a magyarok”.

S mostanában a titkolózó, zavaros múltú, viszont a Gyurcsány-házaspárral meglehetősen jó viszonyt ápoló, művelődésszervezőként aposztrofált Mustó Géza is kezdi aktivizálni magát. A jelenleg főállásban a X. kerület rendvédelemért és közbiztonságért felelős alpolgármesterként dolgozó árnyék-belügyminiszter legutóbb azzal a hírrel vétette észre magát, hogy szerinte „Megalázta a rendvédelmiseket az Orbán-kormány az év végi juttatások elvételével, az Árnyékkormány béremelést, életpályamodellt és szolgálati nyugdíjat akar”. Mustó nyilván azért szedte össze magát, mert mert nagyot álmodni, a kedvenc városrészében, Kőbányán ugyanis őt indítaná a DK polgármester-választáson. Más kérdés, hogy végül valóban ringbe száll-e, miután ott a Momentumnak is van polgármesterjelöltje, így a lilákkal ott is meg kell küzdeniük a helyért.