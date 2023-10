Alapjogokért Központ: A magyarok közel kétharmada szerint a DK árnyékkormánya csak egy kommunikációs trükk

A magyar választók jelentős többsége (60 százalék) elégedetlen a Demokratikus Koalíció árnyékkormányával, szerintük az elmúlt egy évben rosszul teljesített Gyurcsány Ferenc politikai formációja – derült ki az Alapjogokért Központ reprezentatív közvélemény-kutatásából.

A Demokratikus Koalíció egy éve hozta létre saját az árnyékkormányt, aminek eredeti célja egy koherens kormányzati program megalkotása volt.

egy év elteltével most az látható, hogy a magyarok többsége (60 százalék) nemcsak elégedetlen a formáció tevékenységével, hanem közel kétharmaduk (64 százalék) egyenesen egy politikai reklámterméknek, kommunikációs trükknek tartja

– derült ki az elemzésből.

Azt is fontos megjegyezni, hogy az ellenzéki összefogás szavazóinak harmada, valamint a „rendszerkritikusnak” kikiáltott fiatalok (18-29 évesek) 58 százaléka is úgy véli, rosszul teljesített a DK politikai brandje. Ugyanakkor még a centrum szavazók 58 százaléka is csak kommunikációs trükként gondolt a Gyurcsány-párt formációjára.

