Több járat nem közlekedik a havazás miatt – Budapest ismét elesett

Emlékezetes volt az egy héttel ezelőtti havazás, ugyanis Budapestet felkészületlenül érte a csapadék, rendre akadályokba ütközött a közlekedés. A szerkesztőségünknek küldött felvétel is megörökítette, ahogy elesett a BAH-csomópont, ahol az éppen az arra közlekedő 8-as busz állt keresztbe. A mostani csütörtök is nehezen indul, hiszen a havazás miatt már az éjszaka folyamán is változtatni kellett néhány buszjárat útvonalán, a BKK tájékoztatása szerint.

Mire számíthatunk csütörtökön?

Éjszaka a 922-es éjszakai járat az Országos Korányi Intézet és Budakeszi, Dózsa György tér között nem közlekedett, a 972-es és a 972B jelzésű éjszakai járatok útvonalát pedig módosítani kellett az időjárás miatt. Csütörtök reggel a H6-os HÉV Tököl és Ráckeve között nem közlekedett áramellátási hiba miatt 05:34-ig, a kimaradt szakaszon pótlóbusz szállították az utasokat. A hibát azóta már elhárították, ismét teljes vonalán jár a HÉV.

A 157A autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Budaliget, Géza fejedelem útja megállót, ahogyan a 157-es autóbusz szintén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Budaliget, Géza fejedelem útja, a Muflon utca, valamint a Solymár, Kerehegy megállót.

A hóesés a 3-as villamost is érinti, az Ecseri út metróállomás és a Nagykőrösi út / Határ út között nem közlekedik járműhiba miatt, pótlóbuszra kell átszállniuk az utasoknak. A 65-ös és a 165-ös autóbusz és a 219-es autóbusz sem közlekedik az intenzív havazás miatt.

Kőrösi Koppány, fejlesztéspolitikai szakértő megosztott egy felvételt közösségi oldalán, amelyen jól látszik, hogy szinte lehetetlen két keréken nekivágni az utazásnak.

Ennek feltehetőleg az az oka, hogy a karókkal leválasztott biciklisávot a hókotrók nem tudják letakarítani, sőt, egyenesen ide tolják a havat.

A videót itt tekinthetik meg:

