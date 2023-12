Megdöbbentő ötlet: újabb metrót építenének Budapesten, a városhatárig érne

Az „árnyékkormány” önkormányzati árnyékminisztere tehát úgy kínál két opciót a lakosságnak, hogy az egyik elképzelhetetlen, viszont a kerület ellenállása a másikat is veszélybe sodorhatja. Szaniszló Sándor már a nyáron is megpróbálta akadályozni a beruházást, amikor a vasutat az M5-ös autópálya mellé száműzte volna, ám a teljesen értelmezhetetlen ötlet olyan súlyos kritikákat kapott a helyiektől és a szakértőktől is, hogy gyorsan ejtették, a mostani „közösségi döntésben” sincs ott a lehetőségek között. Mivel ezen a vonalon nem járnak InterCity-k és tehervonatok, valójában éppen attól a 70 ezer embertől vitték volna jóval távolabb a vasutat, akik a felújítás után gyorsan és kényelmesen juthatnának be Budapest belvárosába.

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében a „hazugságokra épülő vasútellenes kampánnyal” kapcsolatban rámutatott, ismét olyan kerület próbálja gátolni a kötöttpályás közlekedés fejlesztését, amit DK-s polgármester vezet.

Szaniszló Sándor a lakosokra mutogatva nem hoz döntést

Nem ez az első alkalom, hogy Szaniszló Sándor mindent bevet a szavazatszerzésért: csupán néhány nappal készült el hamarabb az Üllői út XVIII. kerületi szakaszának felújítása, ő mégis két hónapról beszélt, ráadásul azt sem sikerült eldöntenie, hogy 300 vagy 400 millió forinttal lett olcsóbb a tervezettnél (állítólag).

A 142-es vasútvonal kapcsán már a Magyar Közlönyben is megjelent, hogy a kormány 514 milliárd forintot fordítana a tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítéséért Budapesten és agglomerációs településein, ennek jelentős részét vélhetően erre a projektre költenék.

Több forrásból is úgy értesültünk, hogy az illetékes minisztérium még át is terveztette a kerületi szakaszt annak érdekében, hogy az önkormányzat ne akadályozza az engedélyek megszerzését, ám hiába, Szaniszló Sándorék nem hajlandók döntést hozni. A legutóbbi testületi ülés előtt ugyan a polgármester benyújtott egy előterjesztést a témában, ám ezt végül visszavonta arra hivatkozva, hogy „odafigyelnek a Pestszentimrén élők véleményére”.

A visszavonásnak az a magyarázata, hogy mi úgy látjuk az előzetes lakossági konzultációk alapján, ami még nem ért véget, hogy a pestszentimreiek döntő többsége egy olyan vasúti beruházást szeretne, amely nem a felszínen valósul meg

– jelentette ki Szaniszló Sándor.