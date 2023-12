„Nagyon fontos kutatást készített a Népszava megbízására a Publicus Intézet. A három legfontosabb adat szerintem a következő:

1) Az emberek 85 százalékának elege van abból, hogy a papok, lelkészek, püspökök nyíltan politizálnak a szószékről. S ebben még a kormánypárti szavazók háromnegyede is egyetért.

2) A válaszadók 59 %-a gondolja úgy, hogy a sokat hangoztatott keresztény szlogenek és megjátszott gesztusok (»Ember, most jöttem a templomból!«) túlságosan is átlátszóak és a valódi keresztény értékek egyáltalán nem jelennek meg az ország vezetésében. Az ellenzéki szavazók 85, a kormánypártiak 22 százaléka gondolkodik így.

3) A saját tényfeltáró munkám számára nagyon fontos adat, amit a kutatás az egyházon belül elkövetett szexuális visszaélési ügyek kapcsán megállapított. A megkérdezettek 57%-a szerint a keresztény egyházak nem kezelik megfelelően az egyházon belül kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bántalmazási ügyeket, csak 17% gondolja úgy, hogy megfelelő a fellépés. 26% pedig nem tudja, vagy nem akarja ezt megítélni. Nos, mi minden következik ebből?

Nagyon örömtelinek tartom, hogy már a kormánypárti hívek ingerküszöbét is elérte és őket is irritálja az egyházak direkt pártpolitizálása, klasszikus kifejezéssel élve a »trón és az oltár szentségtelen szövetsége«. Ez hosszútávon rendkívül súlyos következményekkel fog majd járni. Talán 6-7 évvel ezelőtt tartottam egy előadást a kölni egyházmegye papjai számára, ahol Magyarország volt a fő téma. A 12 órás kurzus után a következő mondatokban foglalták össze a lényeget: »Frau Perintfalvi, a képlet nagyon egyszerű. A magyar katolikus egyház együtt fog majd elbukni azzal a rezsimmel, amit most ennyire nyíltan támogat. Ugyanis minden rendszer megbukik egyszer. Még a harmadik birodalom is elbukott. És ha ez a pillanat elérkezik, akkor az emberek csak egyetlen kérdést fognak feltenni: mi szükségünk van olyan egyházakra, amelyek nem segítettek a bajba jutott embereknek (lásd hajléktalanok, menekültek, melegek, meghurcolt és megbélyegzett embercsoportok, szexuális bántalmazott kiskorúak)? Vagyis Frau Perintfalvi, a magyar katolikus egyház 20-30 év múlva ki fog halni! És csak magának köszönheti.«”

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTVA