„Ebből szerintem az következik, hogy az ellenzék feltételezhető ténykedése a választások külföldi pénzek, szervezetek segítségével való megnyerése után elvileg a hazaárulás jelenlegi paragrafusába is beleütközhetne – és a következmények akkor nagyon súlyosak lehetnének. De vajon lesz-e, aki – ha ezekben az ügyekben valóban elmarasztaló bírósági ítélet születik – felveti, hogy az ellenzék hazaárulást követett el?

A kérdés természetesen költői.

Egyszóval a magyar igazságszolgáltatás magáról állít ki bizonyítványt akkor, amikor a fenti baloldali bűnügyekben időben hoz-e ítéleteket, vagy ezt nem teszi meg.

És egyben a magyar demokratikus kultúrát is vagy fejlesztjük, vagy sem. Egyébként ha lennének kemény ítéletek, az jót tenne a baloldalnak is. Ugyanis ha esetleg emiatt (is) széthullana, akkor megnyílhatna előttük egy valóságos megújulás lehetősége – ugyanis a jelenlegi felállásukban tényleg csak a képviselői és egyéb politikai kifizetéseik megléte a tét számukra, semmi egyéb.

És akkor Gyurcsány Ferenc viselt dolgairól már nem is szóltam – minek tenném? Ő a mi életünk szép, kellemes, megunhatatlan, eltörölhetetlen része. Kell ő nekünk, mint egy falat kenyér, nem?”

