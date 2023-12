„Bármelyik európai nagyváros büszkesége lehetne, de Budapest főpolgármestere tiltakozott ellene!

Karácsony Gergely ezt a csodálatos fejlesztést is megakadályozta volna, ha rajta múlik most is omladozó épületek, elhanyagolt területek lennének itt. Nézzétek csak meg a Népligetet hogyan néz ki. Négy éve azt ígérte, hogy majd ő megmutatja hogyan kell zölden fejleszteni. Na azóta se történt ott semmi...”

Nyitókép: Képernyőfotó/Facebook