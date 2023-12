Így reagált Curtis arra, hogy Majka az RTL-hez igazol

„Atyaég, mennyi emlék! Nem sírok, de még az is lehet, hogy fogok!!!! Annyi minden kavarog a lelkemben, érdekes év vége lett ez! Akkor most jöjjön a karácsony, aztán meg új év, új kalandok! Szeretlek, haver, hiányozni fogsz nekem a műsorokból!” – reagált a hírre Majka TV2-s műsorvezető-társa, Till Attila, aki úgy fogalmazott: „Örök barátsággal azt kívánom, legyünk még közös műsorban ebben az életben!”

Az igazolás azért is pikáns, mert jelenleg a csatorna műsorainál szerepel az a Curtis is, akivel Majka a legnagyobb zenei sikereit érte el, de akivel az utóbbi öt évben kétszer is zátonyra futott a kapcsolatuk.

„Tudtam én, hogy hiányzom. Sok sikert, faszi!” – reagált humorosan Majka érkezésére az újpesti rapper.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás