Majka váratlan bejelentést tett

Alkotó emberként mindig új impulzusokra van szükségem , és most az RTL-nél látok garanciát arra, hogy olyan műsorokban szerepeljek, ahol a néző is jól szórakozik , és én is jól érezzem magam. 21 évvel ezelőtt innen indultam el a Való Világból a való világba , és ha jól számolom az életkorom, meg az is lehet, hogy innen megyek nyugdíjba.