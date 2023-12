Gyurcsány hátradőlhet, a nyilatkozatháború ellenére a DK–Momentum-együttműködés zavartalanul üzemel

Ezek az elképesztő amatörizmusra valló megjegyzések azt mutatják, a párt belső kommunikációjával komoly gondok vannak, amit elismert Tompos Márton, a parlamenti frakció szóvivője is. Az országgyűlési képviselő azt mondta az ATV múlt pénteki Szigorlat című műsorában, hogy pontosabban, alaposabban kellene tájékoztatni a tagjaikat arról, mi a párt hivatalos álláspontja – nem csak a DK-hoz fűződő viszonyukról, hanem például arról is, hogy a Momentum valójában egy liberális párt.

Nyirati kilépett a Momentumból

A keménykedő imidzsnek aligha tesz jót, hogy a DK döntése után pár nappal, csütörtökön a lilák bejelentették, ők is támogatják Karácsony Gergelyt az önkormányzati választáson – amit eddig is lehetett sejteni, de most már mindez hivatalos –, azaz újra egy platformra kerületek Gyurcsányékkal. S valószínűleg rajta lesz a Momentum azon a budapesti közös listán is, amelynek a felállítását Gyurcsányék szorgalmazzák, miután gyaníthatóan módosulni fog a fővárosi választási rendszer.