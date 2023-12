Fontos bejelentést tett Gyurcsány Ferenc! (VIDEÓ)

A fentiekkel vélhetően Gyurcsány Ferenc is tisztában van – már csak azért is, mert egykori kormányfőként ő is részt vett számos diplomáciai találkozón –, de jobbnak, hasznosabbnak látta, ha a miniszterelnök kárára ismét „poénkodhat”.

Nem sokkal később azonban már nem volt ilyen szemérmes a DK elnöke. Videós Facebook-anyagában egyértelművé tette, hogy mire is gondolt. Kijelentette, a német kancellár mondta Orbán Viktornak, hogy ne vétózzon, hanem menjen ki kávét inni. „És nem vétózott, hanem inkább kiment. Döntése nagyjából annyi volt, hogy capuccinót iszik vagy lattét” – fogalmazott, majd azzal zárta a posztját, hogy „ennyi a súlya az itthon hangoskodó miniszterelnöknek”.

