„Magyar tőkéből, hazai mérnök és szoftverfejlesztő csapat által kínált berendezés segíti a munkaerőhiánnyal küzdő termelőüzemeket és szolgáltatókat.

A sokhelyen hiányzó raktárost pótolni képes automata nem csak nyilvántartja a rendszeresen használt eszközöket, irodaszereket, szerszámokat, hanem ellenőrzött módon kiadja, majd a munka végeztével vissza is vételezi azokat a dolgozóktól.

A Széchenyi Alapok befektetésével indult, innovatív megoldást kínáló cég ma teljes egészében az alapító tulajdonába került.

Sok panasz hallatszik manapság az általános munkaerőhiánnyal kapcsolatban. A saját bőrén érzi már mindenki, milyen nehéz pontos, precíz szakembert találni a háztartásban és az iparban egyaránt. Különösen igaz ez, ha unalmasabb, monoton feladatok megbízható elvégzésére van szükség, mint például egy üzemen belül használt és raktározott anyagok, munkaeszközök nyilvántartása, kiadása, visszavétele.

Ennek a problémának az orvoslására fejlesztett megoldást a magyar mérnökcsapat teljesen automatizált, bérelhető és bárhol elhelyezhető raktárautomaták formájában.

A rendszer mindenki által jól ismert és közkedvelt módon működik. Azonban a high-tech étel-ital automatákhoz vagy a csomagküldő szolgáltatók automatáihoz hasonló berendezések itt akár 8 méter magas páternoszter liftekké is nőhetnek. A klimatizált, temperált berendezésekből az arra jogosultak akár pár másodperc alatt fel tudják venni ott biztonságosan tárolt berendezéseket, alkatrészeket, akár veszélyes anyagokat, vagy átmenetileg kikölcsönözni az éppen szükséges munkaeszközöket a csavartól a targoncáig. A beépített mérlegnek köszönhetően még az ömlesztett termékek darabszámának átszámolása sem szükséges, a rendszer pedig automatikusan elvégzi a teljes adminisztrációt.

Ugyanakkor a magyar csapat munkája eredményeként létrejött cég és fejlesztés kiváló példája a sikeres kockázatitőke-befektetésnek is.

A Széchenyi Alapok Zrt. befektetésével megalakult és időközben alaposan megerősödött Stock&Go Kft. tulajdonosa mára ki is vásárolhatta az eddig társtulajdonos tőkealapot, 440 millió forintot fizetve az alapkezelő 210 millió Ft nagyságrendű tőkebefektetéssel szerzett üzletrészéért.

Megtehették, hiszen az úgynevezett intelligens 4.0 elveit követő megoldás számos magyarországi vállalatnál üzemel már. A teljesség igénye nélkül az Unilever, a Hell Energy, Nestlé, a repteret üzemeltető Celebi, a Continental vagy akár a Siemens is használ ilyen berendezéseket, és egyre több nagyvállalat használja ki a lehetőséget a lengyel, cseh és román piacon is.

Horváth Attila, az új 100%-os tulajdonos írta alá az üzletrész adásvételi szerződést, az eseményen megköszönve a Széchenyi Alapok pénzügyi és szakmai támogatását, amellyel hozzájárult a társaság sikeréhez.

Deme Géza, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy ez az együttműködés jól példázza a kockázati tőkebefektetés kínálta kölcsönös előnyöket, nagyságrendi ugrást lehetővé téve a céltársaság számára.

A sikeres magyar vállalkozás jövőbeli tervei között további terjeszkedés, illetve újabb külföldi piacok megnyitása is szerepel.”

