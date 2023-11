Újabb nyomáspróba a déli határon

„Mindenkinek tudnia kell Európa legégetőbb problémáiról” – többek között ezzel indokolta a Fidesz frakcióvezetője, miért kezdeményezte a szerb–magyar határtérségben tapasztalható illegális migráció nemzetbiztonsági vetületeiről készített titkos­szolgálati jelentés bizalmas, titkos minősítésének feloldását. „A magyar határvédők, határvadászok és rendőrök biztonsága is veszélyben van, hiszen már éles lőszert is használnak a migránsbandák és a terrorsejtek” – fogalmazott Kocsis Máté ásotthalmi sajtótájékoztatóján, utalva arra, hogy a határ túlolda­lán, Horgoson halálos kimenetelű lövöldözés is történt. Egyenesen úgy fogalmazott: minden egyes terrorcselekményért a brüsszeli politika felelős, a „migrációs útvonalakon ugyanis nemcsak a terroristákat, hanem a fegyvereiket is hozzák, ami ellen erővel kell fellépni”. A titkosság feloldását célzó javaslatot támogatta a nemzetbiztonsági bizottság, a döntést azonban a dokumentumot jegyző Nemzeti Információs Központ hozta meg.

Szerb rendőrök migránsokat vesznek őrizetbe Horgosnál október 29-én.. Fotó: MTI/AP/Szerb belügyminisztérium

Szemben a brüsszeli gyakorlattal

A parlamenti testület honlapjára felkerült jelentés legfőbb üzenetét Kocsis így foglalta később össze: a migráció kiemelt terrorveszéllyel jár, erről immár a nyilvánosság is megbizonyosodhat, s azt a „migrációs gyakorlatot, amit a brüsszeli vezetés folytat, sürgősen fel kell számolni”.