Újabb két bolt jelentette be: nem nyitnak ki szenteste

Egyre több üzlet jelenti be, nem nyitnak ki december 24-én. A Lidl jelentette be elsőként, hogy a dolgozók meghitt pihenése érdekében nem nyitnak ki szenteste napján. A kezdeményezéshez csatlakozott utána a Rossmann, a Penny, a Mountex és a Jysk. Csütörtökön az OBI és az XXXLutz tudatta, hogy zárva tartják a boltokat, ezen felül a Diego bútoráruház is jelezte, nem nyitnak ki, ráadásul ők az év utolsó napján is zárva tartanak.

A Blikk a bejelentéssel kapcsolatban megjegyzi: lassan már könnyebb lenne azt leírni, mely hálózatok maradnak nyitva szenteste napján.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt