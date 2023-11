Töltse ki nálunk a nemzeti konzultációs kérdőív három kérdését!

Pénteken a kérdőívek kézbesítésével megkezdődött az újabb nemzeti konzultáció, amelynek középpontjában hazánk szuverenitásának védelme áll. Tizenegy témakörben, az ország gazdaságát és biztonságát érintő kérdésekben kéri a kormány az állampolgárok véleményét, ezeket részletesen ismerteti a Magyar Nemzet. A válaszadók kiállhatnak többek között a rezsicsökkentés és a kamatstop mellett, elutasíthatják a brüsszeli migrációs terveket, valamint Ukrajna további felfegyverzését, szó esik a gyermekvédelemről és a magyar politikai életben tapasztalható külföldi beavatkozási kísérletekről is. A kormány ígérete szerint legkésőbb karácsonyig minden háztartásba eljutnak az anyagok.

Az első három kérdés arra vonatkozik, mi a véleménye a válaszadónak arról, hogy

Brüsszel el akarja törölni a rezsitámogatást, a kamatstopot és meg akarja szüntetni a Magyarországon bevezetett extraprofitadót.

Ezt követően az EU-nak arról a tervéről lehet szavazni, hogy migránsgettókat akar Magyarországon is létrehozni. Az Európai Unió az elmúlt időszakban sok pénzzel támogatta a palesztin szervezeteket, most joggal merül fel, hogy a terrorfenyegetettség miatt folytatni kell-e ezt a gyakorlatot vagy be kell fejezni.

Négy kérdés foglalkozik Ukrajnával. Kell-e uniós pénzből további fegyvereket küldeni a háborúban álló országba vagy inkább a tűzszünetre, békére van szükség? Akkor is fizessünk többet a szomszédunk támogatására – az EU tervében további 50 milliárd euró szerepel –, ha a nekünk járó uniós forrásokat nem kapjuk meg?

Fel kellene-e venni Ukrajnát az EU-ba, vagy ehhez még nem adottak a feltételek, illetve be kell-e engedni az unióba a génmódosított ukrán gabonát?

Tizedikként a magyar gyermekvédelmi törvény kerül terítékre, hogy ezt enyhíteni, eltörölni kellene, ahogy Brüsszel szeretné, vagy szigorítani, amit a magyar kormány képvisel. Végezetül arra kíváncsi a kormány, mit gondolnak arról a magyar állampolgárok, hogy Brüsszelből és a tengerentúlról érkezett pénzekkel akarják befolyásolni a magyar politikát, fel kell-e ez ellen lépni szigorúbb jogi szabályozással vagy megfelelő a jelenlegi?

A kérdőíveket ingyenesen lehet visszaküldeni, a feladási határidő 2024. január 10., a későbbiekben internetes kitöltésre is lesz lehetőség.

Kiválasztottunk három kérdést, szavazzon!

Loading...

Loading...

Loading...

Nyitókép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2023. november 17-én. MTI/Kovács Attila