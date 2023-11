Pécsett folytatódik az ellenzéki belharc, Gyurcsányék kavarnak, a polgármester jelöltsége is kérdéses még

Pécsett azonban nincs igazán karakteres DK-s politikus, ezért Keresztes László Lóránt LMP-s parlamenti képviselő lehet a megoldás. Gyurcsányék az utóbbi időben meglehetősen szoros baráti viszonyt ápolnak a zöld párttal, amit éppen a borsodi fejlemények bizonyítanak, illetve az, hogy Ungár Péter, az LMP társelnöke már többször kinyilvánította, szerinte Péterffy alkalmatlan erre a feladatra.

Az LMP-s politikus azért is tűnne jó megoldásnak, mert a zöld párt viszonylag erős Pécsett, 2019-ben is önállóan indultak, bár a polgármesterjelöltjük, Kóbor József csupán 3,76 százalékot ért el, de listán bejutott a közgyűlésbe. 2021 augusztusában azonban feladva a függetlenségét, belépett a várost vezető balliberális szövetségbe, s jutalmul megkapta a zöld biztosi tisztséget. Idén augusztusban azonban lemondott a posztjáról a Diána téri fák kivágására hivatkozva. Valójában azonban ez csak egy ürügy volt, az volt a célja, hogy deklarálja, ők mégsem tartanak Péterffyékkel,

ez pedig beleillik abba az országos vonulatba, ahogy az LMP a DK hű fegyverhordozója lett.

Megkérdeztük Keresztes László Lórántot, aki hangosan felnevetett, amikor szembesítettük az értesülésünkkel. Ezért elnézést kért, majd kijelentette, komolytalannak tartja a felvetést, mert igen távol érzi magát és a pártját is DK-tól, ő lesz a legutolsó LMP-s politikus, aki a Gyurcsány-párttal ilyen jellegű együttműködésről tárgyal, és ez szerinte fordítva is igaz. Majd konkrétan is cáfolta, hogy volt ilyen megbeszélés, és állítja, ilyenre a jövőben sem kerül sor.

Amikor azt mondtuk, az elmúlt hónapok fejleményei, Ungár Péter írásai, nyilatkozatai nem azt mutatják, hogy a két párt túl messze lenne egymástól, hanem épp az ellenkezőjét, egyre szorosabb a viszony közöttük, Keresztes úgy fogalmazott, a politikai, világnézeti ügyeket tekintve nincs egy platformon a két párt. Szerinte, ha Ungár állításainak a mélyére ásunk, akkor kiderül,

inkább a Momentum és a Párbeszéd áll közel a DK-hoz, nem az LMP, amely nemzeti alapon gondolkodó, globalizációkritikus, zöld politikai formáció.

Így számos tartalmi kérdésben egészen másként látják a világot, mint Gyurcsányék, Keresztes pedig még az LMP-n belül is az egyértelműbben nemzeti, konzervatív szárnyhoz tartozónak vallja magát, mindez szerinte leszűrhető a parlamenti beszédeiből, nyilatkozataiból. Ezért a parlamenti képviselő még abszurdabbnak tartja, hogy ő a DK polgármesterjelöltje lenne.

Mindezek ellenére Miskolcon létrejött az együttműködés a DK és az LMP között, a regnáló ellenzéki városvezető helyett a két pártnak Gyurcsány-párti jelöltje van, akit Schmuck Erzsébet társelnök is támogatott – érveltünk. Keresztes erre úgy fogalmazott, erre nem nagyon tud magyarázatot találni, őt is meglepte, ami történt, de – tette hozzá – pécsiként nem ismeri a miskolci politikai viszonyokat.

