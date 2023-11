Megszületett a döntés a Budaházy-per utolsó vádlottjairól

Emlékezetes: Budaházy György és 12 vádlott-társát az államfő korábban kegyelemben részesítette: 7 vádlott esetében még az eljárás alatt, 6 vádlott (köztük a korábban elsőfokon 17 évre ítélt Budaházy György) esetében a jogerős ítélet után végrehajtási kegyelmet. A márciusban kihirdetett másodfokú ítéletben az ügy kevésbé jelentős szereplőinek körébe tartozó négy vádlott (Szücsi Frigyes, Tián Csaba, Piller Gergely és Piller László) esetében azért nem emelkedett jogerőre az ítélet, mert a bíróság őket – Csintalan Sándor 2007 decemberi megveretése kapcsán – kifosztás bűntettében is bűnösnek találta. Ez ellen azonban mind a vádhatóság, mind a terheltek előtt megnyílt a fellebbezés lehetősége, amivel három vádlott élt is, így esetükben nem fejeződött be az eljárás. Negyedik társuk ugyanakkor elfogadta a felfüggesztett börtönbüntetést tartalmazó verdiktet.