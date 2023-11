„A héten megnéztem az ATV Csatt műsorát, amelyben Huth Gergely és Kovács András vitatkozott Dévényi Istvánnal és Vona Gáborral a jobboldali sajtó állítólagos gonoszságáról. Egészen felháborító volt hallgatni, hogy micsoda panaszkodást vágott le Dévényi István »igazkonzervatív« újságíró és Vona Gábor egykori politikus. A kifakadásuk apropóját a 444 videós összeállítása adta, amelyben a külföldről kitartott kollégák egyoldalúan igyekeztek bemutatni a jobboldali sajtó elmúlt években elbukott sajtópereit. A példaként felhozott ügyek korántsem annyira egyértelműek, mint ahogy igyekeztek azokat beállítani.

A 444 videójának az volt a konklúziója, hogy a jobboldali sajtó szégyellje magát, hazudozik, és amúgy is hogy merészel a másik oldal politikusairól, közszereplőiről rossz dolgokat megírni. A jobboldali embernek tűrnie kéne szó nélkül minden sértést, és aljas támadást. És amíg a 444, a Telex, a Partizán és a többiek Amerikából, Nyugat-Európából és még ki tudja, honnan finanszírozva, a nemzetközi baloldal érdekeit kérdés nélkül kiszolgálva, „atomfegyverrel” lő a jobboldal irányába, addig a konzervatív sajtó egy csúzlival se tüzeljen vissza, ha lehet. Hiszen ez így lenne szerintük az igazságos.

Azért is háborít fel különösen, hogy Juhász Péter és Vona Gábor áldozatnak igyekszik magát beállítani, mert ismerve a most épp diadalként emlegetett ügyeket, pontosan tudom, hogy bármit is hozott ki ítéletként a bíróság Juhász Péter Portik Tamással és az élettársával kapcsolatos ügyében, vagy akár Vona Szürke Farkas-ügyében, az alaptörténet mindegyik esetben igaz volt és annak is látszott. Persze azt nem állítom, hogy a jobboldali sajtó minden cikk esetében kellően óvatos és kellően körültekintő lett volna, de az biztos – amit egyébként Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője is elmondott a számon kérő hangú Dévényinek –, hogy minden történet magja igaz volt, nincs miért szégyenkeznünk.”