Készülőben a járványdiktatúra?

Tízezres tömeg demonstrált az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ellen Bécsben október elsején, a CitizenGo jobboldali aktivistamozgalom pedig aláírásgyűjtésbe kezdett a szervezet egy projektje ellen, és tüntetői elállták az ajtókat az október közepi berlini egészségügyi világtalálkozón. Utóbbin legalább 350 civil szervezet vett részt, a CitizenGo jelentkezését viszont nem fogadta el a WHO. Májusban brit konzervatív politikusok egy csoportja is tiltakozott a WHO pandémiaszerződés­tervezete ellen.

Az ENSZ-szervezet főigazgatója szerint a pandémiaszerződéssel új világrend jön”

Miről is van szó? Ha egy nemzetközi javaslat szövegében benne van a „globális” kifejezés, kezdhetünk gyanakodni: valami nem stimmel. A koronavírus-­járvány kapcsán az Egészségügyi Világszervezet, megjósolható módon, híven ahhoz, hogy az ENSZ alegysége, globális megoldástervvel, egy pandémia­szerződés ötletével állt elő, amely aztán – bikkfa­nyelven szólva – ellentmondásosra sikerült. Az ötlet konkrét személyhez köthető, igaz, ő nem a WHO-nál dolgozik: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke vetette fel 2020 novemberében a párizsi békefórumon.