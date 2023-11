Képtelen képrablás, avagy negyven éve történt az évszázad magyar bűnügye

Pontosan negyven évvel ezelőtt, 1983. november 5-én, szombaton történt az elmúlt évszázad egyik legnagyobb magyar bűnténye: az éj leple alatt hét festményt loptak el Szépművészeti Múzeumból. A betörést elkövető olasz–magyar bűnbanda tagjai egyszerűen bemásztak a tatarozás miatt az Állatkerti út felőli részén felállványozott intézménybe, amelynek régi képtárba telepített ideiglenes riasztója már napokkal korábban üzemképtelenné vált, és spórolás céljából a tér is csak éppen hogy ki volt világítva. Az eset nemzetközileg is nagy port kavart, itthon pedig volt egy, a konkrétumokon túlmutató hatása:

alapjaiban rengette meg a Kádár-korszak remek közbiztonságáról állandóan sulykolt képet.

A tetteseket végül sikerült elkapni, az alkotások is előkerültek, az állítólagos megrendelő görög milliomos étolajgyárosra és fivérére viszont soha nem sikerült rábizonyítani semmit.

A Hősök tere a Szépművészeti Múzeummal 1983. május 2-án. (Fotó: Lajos György/MTI)

Hét üres falrész és sok száz önjelölt nyomozó

Az előzőleg alaposan megtervezett rablás következményeit a három, aznap éjjel szolgálatot teljesítő őr fedezte fel. Ők a zárás utáni szokásos bejárást követően visszatértek őrhelyükre, majd a protokollt követve éjfél körül újra körülnéztek a képtárban. A rendőrségen tett vallomásuk szerint, mivel jól ismerték a kollekció híresebb darabjait, különösen Raffaello Santi 1508-ban készült úgynevezett Esterházy Madonnáját, illetve a vele csaknem egy idős Ifjú képmását, rögtön észrevették azok hiányát, majd a többi termen végigsétálva újabb üres falrészekre bukkantak. A rögvest értesített rendőrök átkutatták az épületet és környékét, ám a helyszínelést – mondván, éjszaka van – másnapra halasztották.

Ekkorra kiderült, hogy összesen hét, felbecsülhetetlen értékű műnek kélt lába. A két Raffaello-festményen kívül ellopták még Giorgione egy portréképét, Jacopo Tintoretto egy női és egy férfi mellképét, illetve a két Tiepolo (apa és fia) 18. század közepén készült vallásos témájú alkotásait (Szűzanya hat szenttel és a Pihenő Szent Család). Ezek összértékét 1 milliárd 436 millió forintban állapították meg, ami ma több mint hetvenmilliárd forint lenne. A Szépművészeti Múzeum akkori és 1984-ben, a rablás miatt érzett szégyentől nem függetlenül lemondott főigazgatója, Garas Klára a történtek után így nyilatkozott az MTI-nek:

„Legértékesebb képeinkből loptak el. Mindenekelőtt a két elrabolt Raffaello-kép, az Esterházy madonna és az Ifjú képmása felbecsülhetetlen értékű, annál is inkább, mert Raffaello-mű kevés lelhető fel a világ múzeumaiban. (...) A többi eltűnt alkotás is az olasz reneszánsz legszebb festményei közé tartozik, a Tintoretto- és Tiepolo-képek szintén rendkívül értékesek.

A múzeumi veszteségek történetében ez a műkincsrablás a legnagyobbak közé tartozik, s talán nemcsak Európában.

(...) A Szépművészeti Múzeumból ellopott alkotások valóban az európai és az egyetemes művészet legjelentősebb alkotásai közé tartoznak.”

A közvélemény november 6-án, vasárnap este, a Magyar Televízió A Hét című műsorából értesült az előző éjjeli eseményekről, majd a rádióban és újságcikkekben is tájékoztatták a lakosságot, jutalmat ígérve a nyomokért. Innentől kezdve a fél ország önkéntes nyomozóvá vált, százával özönlöttek a bejelentések. Az eset a magyar médiatörténetbe is bevonult: a nyomozás előrehaladásával párhuzamosan a különböző médiumokban folyamatosan pontosították az addig fellelt nyomokat, bizonyítékokat.

Budapest, 1984. május 15. Raffai József (b2), Kovács Gusztáv (j2) és Balogh Béláné (balra a hátsó sorban, a fegyőr mögött takarva), a képrablások magyar elkövetői az elsőfokú ítélethirdetéskor a a Fővárosi Bíróságon (Fotó: E. Várkonyi Péter/MTI)

Csavarhúzó, zsák, kötél – gondatlanság olasz módra

Ugyanilyen sokan voltak kezdetben a gyanúsítottak is, mások mellett a Szépművészeti Múzeum dolgozóit, közöttük a képekhez bármikor bejáratos restaurátorokat is kihallgatták. A betörőket végül, ahogyan az lenni szokott, a saját figyelmetlenségük buktatta le – ami párosult a múzeumi dolgozók a riasztórendszerrel kapcsolatos súlyos gondatlanságával. A helyszínen maradt ugyanis egy Parana USA PV 68 SQ feliratú csavarhúzó, egy olasz feliratú műanyag zsák és zöld-fehér-piros szövésű kötél, és néhány elmosódott ujjlenyomatot is sikerült rögzíteni. Öt nappal később Százhalombattánál, a Dunából előkerült a képek vakkereteit tartalmazó zsák, a Szépművészetiben hagyott párja; ezekről kiderült, hogy Olaszországban készültek, állati takarmány csomagolására.

A nyomozók ekkor kezdtek az olasz szálra gyanakodni, így számba vették az akkoriban hazánkban tartózkodó több ezer olaszt, végül ötven lehetséges itáliai elkövetőre szűkítve a kört. Kiderült, hogy november 6-a délelőtt Letenyénél három (Giacomo Morini, Giordano Incerti, Camine Palmese), Hegyeshalomnál két (Carlo Paganelli, Renato Marangoni) olasz állampolgár hagyta el az országot egy Fiattal, illetve vasúton. November 30-án pedig az Interpol római irodája tájékoztatta a magyar rendőrséget,

hogy a nápolyi camorra két tagja, Ivano Scianti, alias Carlo Paganelli és Graziano Iori a betörés időpontjában Magyarországon tartózkodott.

December 2-án az Interpol azt is közölte, hogy a tetthelyen talált ujjlenyomatok megegyeznek Giordano Incerti büntetett előéletű olasz állampolgáréval.

Magyarok és görögök is a buliban

Közben fény derült az olasz banda magyar segítőinek személyére is. Szintén december első napjaiban előállították az eltűntként nyilvántartott tizenhét éves J. Katalint, aki az olaszok és a hozzájuk csatlakozó magyar tolvajok, Kovács Gusztáv és Raffai József között tolmácsolt. Utóbbiak nem sokkal később vallomást tettek, így Raffaello Ifjú képmása Érd határából előkerült – ezt egyfajta zálogként ásták a földbe, ha a megrendelő nem fizetne. Másfél hónappal később 1984. január 20-án pedig egy telefonbejelentés után a görögországi Panagia Tripiti kolostor kertjében, egy zöld bőröndbe zárva megtalálták a többi képet is. A súlyosan sérült festmények a Malév különgépével érkeztek haza. A legnagyobb kárt éppen az Esterházy Madonna szenvedte el, fatáblája függőlegesen megrepedt. 1984 áprilisában egy nemzetközi konzílium segítségével Móré Miklós végezte el a restaurálását.

A hat kép megtalálásának helyszíne, a Panagia Trypiti kolostor (Wikipédia)

A magyar tettesek pere 1984. április közepén kezdődött; Kovács Gusztávot 12 év fegyházra, Raffai Józsefet hét év börtönre, Jónás Katalint 6 hónap felfüggesztettre ítélték. Olaszországban Morinit és Sciantit 4 év és 6 hónap, míg a banda másik három tagját 4 év és 9 hónapos elzárásra ítélték. Görögországban a megrendelőként gyanúsított két személyt bizonyítékok hiányában nem büntették meg. Efthimiosz Moszkoklaideszt és testvére ugyanis minden tagadott,

sőt, állításuk szerint életükben nem hallottak Raffaellóról.

A sajtó által az évszázad bűnügyének nevezett műkincslopásról később könyv, film és számítógépes játék is született. 1984-ben jelent meg Zombori Attila Képes könyv című kötete, egy évvel később pedig bemutatták a Szurdi fivérek rendezte Képvadászok című krimivígjátékot, amelynek szintén ez az eset volt az ihletője. Ahogy az 1987-ben kiadott, a Commodore 64-en futott, Amerikában forgalmazott Catch a Thief nevű számítógépes játék készítői szintén a Szépművészetiben történteket használták inspirációul.

Gilberto Martinelli és Nagy Anna az 1983-as szépművészetis képrablást feldolgozó, A Budapest-művelet című dokumentumfilmjének teasere

Nyitókép: Urbach Zsuzsa és Ember Ildikó művészettörténészek, B. Forgó Margit és Deák Klára festő-restaurátor, vagyis a Szépművészeti Múzeum szakemberei a megkerült képeket veszik át a dr. Csók Károly (j) főügyésztől. A képek Raffaello Esterházy Madonnája, mellette Jacopo Tintoretto Férfi képmás és Női portré.

(Fotó: E. Várkonyi Péter/MTI)