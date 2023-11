„Jól látható, hogy romlott az állapota” - aggasztó hírek jöttek a börtönkórházban lévő Lagzi Lajcsiról

Galambos Lajos az év első felében vonult be a börtönbe, hogy letöltse a 3 év 6 hónapnyi büntetését Baracskán. Ügyvédje szerint folyamatosan romlik a művész egészségi állapota, már nem is töltheti rabtársai között a mindennapokat, ugyanis Lajcsit egy alapos orvosi vizsgálat után a berettyóújfalui börtönkórházba szállították, ahol azóta is ápolják.

Örömmel mondanám, hogy ügyfelem egészségi állapota javult, de sajnos ennek éppen az ellenkezője igaz”

– mondta Csontos Zsolt, Lagzi Lajcsi ügyvédje a Borsnak, aki szerint védence mentális állapota hullámzó, mivel aggasztja a betegsége és az a tény, hogy nem javul, sőt romlik az állapota.

Galambos Lajos a lehetőségekhez képest folyamatos kapcsolatot tud tartani a szeretteivel, ám tart attól, hogy a december nehéz lesz számára, hiszen az ünnepi időszak és különösen a karácsony nagyon nehéz minden fogvatartott számára.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor