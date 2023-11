Izrael ellensége a radikális bal, de miért támogatja a nemzetközi baloldal az iszlamista terrort?

Baloldalinak lenni betegség, az állítólagos elnyomottaknak mindent szabad, Izraelnek és a zsidóságnak jelenleg a legveszélyesebb ellensége nem a radikális jobb-, hanem a radikális baloldal – ezek az állítások is elhangzottak a Kontextus podcastban, amelyben Megadja Gábor és Sebes Gábor, a Mandiner állandó publicistái, valamint Balázs Gábor, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (ORZSE) rektorhelyettese beszélgettek.

„Az Izrael ellen elkövetett támadásra az első reakcióm a megdöbbenés volt: hogyan történhetett ez meg? A fejlett, erős, legendás hírszerzéssel bíró Izraelben? Az ideiglenes válaszom, hogy a hírszerző szervezetek vakok voltak, mert túlságosan bíztak az elektronikai lehallgatásban, a szupermodern elektromos kerítésben. Ez egy tízfős terroristacsoport visszatartására elég volt, ilyen tömeges ostromra nem. A másik, hogy nem tartották alkalmasnak a Hamaszt egy ilyen szintű szervezettségre. Vagyis volt egy ideológiai vakság is: az izraeliek azt hitték, a Hamasz már csak azzal van elfoglalva, hogy az övezet lakóinak jólétével törődjön az erőszak helyett” – kezdte a beszélgetést Sebes Gábor.

Balázs Gábor hasonlóan teljes sokként élte meg a hírt, és ugyanígy arra gondolt, az izraeliek hogyan lehettek ennyire vakok. Ezt a kérdést tette fel a korábban az izraeli hírszerzésnél szolgált fiának, aki azt mondta, nem tudja elképzelni az okokat. Beszélt az előzetes jelentésekről is, amelyekben mozgolódásokat észleltek a kerítéseknél, amit senki nem vett komolyan. Beengedtek húszezer gázai munkást is, ők, úgy tűnik, folyamatosan híranyaggal szolgáltak a Hamasznak.

Megadja Gábor azon felvetésére, hogy hogyan feltételezhették az izraeliek, hogy utóbbiból nem lesz gond, Balázs Gábor szerint az a válasz, hogy „az idiotizmus vallástól, kultúrától, földrajzi elhelyezkedéstől, etnikumtól függetlenül konstans, az emberi intelligenciát nem lehet alulbecsülni”. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterének egy beszédét hozta példának, aki azt mondta,

annál arrogánsabb dolog nincs, mint hogy a nyugati értelmiség elhiszi magáról, hogy érti az iszlámot,

és majd ő fogja megmagyarázni visszafelé, milyen az iszlám fundamentalizmus, az egyenlő a kolonializmussal. Ez szerinte igaz az izraeli politikusokra is, akik túlbecsülik a saját erejüket, és alábecsülik, milyen elszánt és egy célra összpontosító szervezet mások mellett a Hamasz.

Ez az egy cél: elpusztítani Izraelt.

Sebes Gábor úgy fogalmazott, az izraeli baloldal is ugyanolyan, mint a világon az összes másik: a félreértelmezett emberijogizmus a vallás, a baloldaliság erősebb identitás, mint a zsidóság. Ez a szemlélet a hadsereget is átjárta, és meggyengítette.

„Jelenleg a legveszélyesebb ellensége Izraelnek és a zsidóságnak a radikális baloldal, veszélyesebb, mint a radikális jobboldal, de a neonácizmus veszélyét persze szintén nem szeretném csökkenteni. De róluk tudjuk, mire számítsunk. Ám akik mellett az izraeli, zsidó értelmiség folyamatosan kiáll,

az LMBTQ-kisebbség, a migránsok – ami az egyik nagy zsidó támogatási ügy lett –, mind hirtelen nemhogy eltűnnek, hanem a Hamasz mögé sorokaznak fel”

– mondta erre válaszul az ORZSE rektorhelyettese.

Az egyórás adásban szó esett még arról is, az Európai Unió miért támogatja a palesztinokat, Izrael miért nem lehet sem gyarmatosító, sem kolonialista, a haladárok a felvilágosodás óta hogyan üresítették ki a mennyországot, hogy helyette új vallásokat – például a klímavallást – hozzanak létre, és hogy ugyanők miként választották szét az az egyenlőség nevében a világot elnyomottakra és elnyomókra.

Vagyis aki elnyomott, annak semmiben nincs felelőssége, a haladárok szólnak helyette, az elnyomóknak viszont mindenért felelnie kell – mivel Izrael jóléti állam, a zsidók erősek, meg tudják magukat védeni, azért ők csak elnyomók lehetnek. Vagyis a palesztinok hiába mészárolnak le zsidó gyerekeket, nőket, ők akkor is elnyomottak maradnak, míg Izrael bármennyi jogot is tart be, mindig elnyomó marad. A palesztinok azért sem vonhatók például felelősségre, mert a saját állam alapítása helyett mindig üzembiztosan a gyilkolást, háborút választották.

Balázs Gábor hosszan beszélt az amerikai helyzetről is, ahol az egyetemek tömegesedésének eredményeként „az eredeti liberalizmusból kinőtt egy teljesen baloldali illiberális társaság. Ahol most a Harvard harminchárom diákszervezet október 8-án azt deklarálta, hogy kizárólag Izrael felelős a mostani háborús helyzetért, és más egyetemek vezetői meg szó nélkül hagyják a hallgatók Hamasz melletti kiállását. Mondván, Izrael az elnyomó. Ahogyan az ukrán–orosz konfliktus párhuzamában is alkalmazzák ugyanezt a felosztást. Onnantól kezdve, hogy a világot felosztjuk fekete-fehérre, amiből azt következik, hogy az elnyomottak bármit megtehetnek. Akkor a migránsok is megtehetnek e logika alapján bármit, bemehetnek a szomszédhoz gyilkolni, hiszen ők a velük való bánásmód miatt viselkednek így.”

Megadja Gábor azon felvetésére, hogy mi lesz Európával ezek után, Balázs Gábor azt mondta, „a helyzetünk reménytelen. Annak ellenére, hogy vannak még józan hangok. olyan vezető politikusok, nem jobboldaliak, akik azt mondják, aki Hamasz-zászlóval kivonul, azt ki kell utasítani, el kell venni a vízumát.

A terrorista csoportok támogatása ugyanis sehol nem lehet része a demokráciának, a szólásszabadságnak, a szabadságjogoknak, ebben Orbán Viktornak nagyon is igaza volt.”

„Nyugat-Európa elveszett, nem csak azért, mert annyi muzulmán van ott, hanem a fenti, a világot elnyomó és elnyomottakra osztott világnézet a nyugati elitet már szétrágta. Nem látom ez ellen való határozott fellépést” – mondta Sebes Gábor. Hozzátette, baloldalinak lenni külön betegség, az meg külön érdekes, hogy a baloldal minden nacionalizmust elutasít, kivéve az ukránt meg a palesztint.

„A nemzetállamok fogalmát is elavultnak tartják, csak Palesztina esetében nem. elavult, kivéve, ha Palesztináról van szó. És bár mindenkinek a joga fontos, a vallási, etnikai, szexuális és egyéb kisebbségeké, senki nem teszi fel a kérdést, ezek hogyan fognak érvényesülni egy esetleges Hamasz-győzelem esetén. Akik ennek szurkolnak, abszolút becstelenek és ostobák" – zárta a beszélgetést a rektorhelyettes.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

