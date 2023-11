Hatodik Orbán-kormányt vizionál Krúbi, aki szerint Ganxsta Zolee tehet mindenről (VIDEÓ)

Krúbi újra a tőle megszokott trágár számmal jelentkezett, melynek címe Ganxsta Zolee Tehet Mindenről.

A szám azon túl, hogy különböző rasszú nőkkel való aktusát ecseteli, egy jelentős jóslatot is tartalmaz. „Elmondom a jövőképem, csak hogy legyen egy kis időd, hogy hozzászokjál.

Egy harmincas pali áll fenn a stage-en, éppen tart a hatodik Orbán kormány”

– énekli Krúbi.

Persze már hozzászokhattunk, hogy az előadó koncertjein a közönség, rendszeresen skandálja, hogy „Mocskos Fidesz”. Ennek fényében nem meglepő az új számnak a stílusa sem.

A szám – melynek klipje négy nap alatt 277 ezer megtekintést ért el a You Tube-on – klipjében az énekes a kiöregedett rockereket is parodizálja, emellett Krúbi megfogalmazza a címet is adó állítást: a trágár rapet az ő generációja Flour Tomitól tanulta, aki pedig Ganxsta Zoleetól vette az ihletet, így végső soron Ganxsta tehet mindenről.