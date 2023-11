Férje halála óta először szólal meg Suhajda Szilárd felesége

Suhajda Szilárd felesége most először szólal meg nyilvánosan férje tragikus halála óta. A Himalájában májusban bekövetkezett tragédia során elhunyt hegymászó özvegye egy a férje által is rendszeresen látogatott rendezvényen szeretne beszélni az expedícióval kapcsolatos gondolatairól – írta meg a Kemma.

Az eseményt délután két órakor rendezik majd meg az Öreg-tó partján felállított sátorban. Suhajda Szilárd is rendszeres résztvevője volt az elmúlt három évben ezeknek az eseménynek. Csonka Péter, a Vadlúd Sokadalom szervezője a portálnak elmondta, hogy még a tragikus kimenetelű expedíció alatt is fenntartották a kapcsolatot a profi hegymászóval. Suhajda rendszeresen hívta őket az alaptáborból, megosztva élményeit, mászásról szóló történeteit, valamint madármegfigyeléseit is elküldte nekik.

Suhajda Szilárd az idén májusban vesztette életét a Mount Everest expedícióján, amikor tiszta mászással, azaz pótlólagos oxigén nélkül próbálta meghódítani a Föld legmagasabb pontját.

***